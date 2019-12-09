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Богиня! Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс на пикантном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.12.2019 - 09:46
Богиня! Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс на пикантном фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица взбудоражила фанатов откровенным образом

Украинская поп-дива Тина Кароль умеет интриговать и будоражить публику - то певица отнимает дар речи своими роскошными и эффектными нарядами, которые подчеркивают все соблазнительные изгибы ее тела, то вызывает фурор признанием о романе с Даном Баланом. На этом артистка решила не останавливаться и опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.

На фото Тина запечатлена в черных брюках с высокой талией и бюстгальтере такого же цвета. На одно плечо она накинула пиджак и чувственно прикрыла рот и часть лица рукой, лишь глаза пронзительно смотрят в объектив. Подобный откровенный наряд позволяет полюбоваться на пышный бюст и упругий животик звезды.

Смелый образ вызвал настоящую бурю среди поклонников Кароль и они засыпали певицу восторженными отзывами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Вот это поворот
  • Шикарно
  • Шанель
  • БОГИНЯ
  • боже, Тина, как же тебе идут костюмы, носи чаще
  • Очень очень очень
  • Красивая
  • Тигрица
  • ох и Тиинка
  • Тин, ты неймовірна, супер чікса
  • Какая ты другая, как меняешься. Тиинаа, глаз не оторвать
  • Тина Григорьевна, что вы с нами делаете?
  • Надеюсь ты в этом будешь на голосе?
  • Ваааауу, пожааар
  • Шок-контент, офигенно!

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль в "страстном" образе засветила роскошное декольте.

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