Богиня! Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс на пикантном фото

Певица взбудоражила фанатов откровенным образом
Украинская поп-дива Тина Кароль умеет интриговать и будоражить публику - то певица отнимает дар речи своими роскошными и эффектными нарядами, которые подчеркивают все соблазнительные изгибы ее тела, то вызывает фурор признанием о романе с Даном Баланом. На этом артистка решила не останавливаться и опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.
На фото Тина запечатлена в черных брюках с высокой талией и бюстгальтере такого же цвета. На одно плечо она накинула пиджак и чувственно прикрыла рот и часть лица рукой, лишь глаза пронзительно смотрят в объектив. Подобный откровенный наряд позволяет полюбоваться на пышный бюст и упругий животик звезды.
Смелый образ вызвал настоящую бурю среди поклонников Кароль и они засыпали певицу восторженными отзывами.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль в "страстном" образе засветила роскошное декольте.