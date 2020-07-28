Богиня! Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в полосатом купальнике

Настя Каменских сейчас находится в Турции - певица отправилась на морское побережье по работе, но успевает и насладиться ласковым солнцем и теплым морем. По своему обыкновению, она начала свое утро с разминки и тренировки - на этот раз прямо на пирсе.

Звезда опубликовала жаркий кадр, на котором запечатлена в эффектном полосатом бикини и солнцезащитных очках. Настя позирует боком к камере, демонстрируя во всей красе свою точеную фигуру - плоский живот, покатые бедра и стройные ножки.

Артистка подняла руки над головой, запустив их в свои роскошные кудри, и серьезно смотрит в объектив.

"Hello there. Пристально слежу, чтобы все потренировались утром. А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику?" - с юмором подписала снимок Каменских.

Формы певицы не оставили фолловеров равнодушными и они засыпали ее восторженными отзывами.

Какая же вы куколка, красивая и женственная!

Красотка

Гладкая как акула) очень красивая

Як завжди неперевершена. Я вами захоплююсь

Дюймовочка

Настенька, Вы прекрасны: осиная талия, длиннющие ножки, юная грудь и аристократические подмышки!

Фігура ну просто супер дупер мега крута

Сексуальная

Шикарная девочка!

Идеальная фигурка!

Скриншот комментариев

А пока Настя релаксирует в Турции, Потап не на шутку заинтриговал сеть фото с детьми. В каждой руке он держит якобы по новорожденному и позирует в компании коллег по группе MOZGI, задав поклонникам провокационный вопрос.