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"Богиня морская": Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2019 - 14:27
"Богиня морская": Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик с мужем стараются отдохнуть, несмотря на работу

Лилия Ребрик продолжает нежиться под ярким солнцем Болгарии, куда телеведущая прибыла буквально день назад. Отметим, что в поездку Ребрик отправилась не сама, а со своим мужем Андреем Диким. На данный момент звездная пара находится в курортном городе Китен.

При этом Лилия Ребрик отмечала, что улетела в Болгарию не на отдых, а с рабочим визитом. И все же пара выкраивает немного времени на отдых. И во время таких "вылазок" Ребрик спешит показать поклонникам детали поездки.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала несколько новых фото, сделанных еще на рассвете. На этот раз телеведущая не в купальнике, а просто демонстрирует свой воздушный летний образ. На Лилии – легкое платье на бретельках в полоску нежно-зеленого и бежевого оттенков. Тонкий поясок подчеркивает талию ведущей. Пляжный образ дополняют только темные очки.

Позирует Ребрик на пляже, стоя в небольших волнах Черного моря.

"Доброго ранку з сонячної Болгарії! Усміхніться!" – подписала серию фото Ребрик.

&quot;Богиня морская&quot;: Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом

&quot;Богиня морская&quot;: Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом

Лилия Ребрик в городе Китен, Болгария (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • "Просто невероятное платье!"
  • "Счастливая Лиля. Как всегда, прекрасна"
  • "Доброе утро! Вы шикарны! Хорошо вам отдохнуть"
  • "Отримую натхнення від вашої енергійності та сонцесяйності)))"
  • "Красавица, просто богиня Болгарии"
  • "Очень красивая вы, Лилия, солнечная и позитивная, смотря на ваши фото, хочется радоваться и улыбаться! Хорошего вам отдыха!"
  • "Лиличка, какая вы умничка и красавица. Я всегда Вами восхищаюсь"
  • "Море вам к лицу"

&quot;Богиня морская&quot;: Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

&quot;Богиня морская&quot;: Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом

Лилия Ребрик в городе Китен, Болгария (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее счастливая Лилия Ребрик засветила фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая блистала в белоснежном закрытом купальнике. 

А до этого Ребрик умилила сеть нежным семейным фото. Телеведущая провела душевные выходные на даче с дочками и мужем.

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Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
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