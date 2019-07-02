"Богиня морская": Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик с мужем стараются отдохнуть, несмотря на работу

Лилия Ребрик продолжает нежиться под ярким солнцем Болгарии, куда телеведущая прибыла буквально день назад. Отметим, что в поездку Ребрик отправилась не сама, а со своим мужем Андреем Диким. На данный момент звездная пара находится в курортном городе Китен.

При этом Лилия Ребрик отмечала, что улетела в Болгарию не на отдых, а с рабочим визитом. И все же пара выкраивает немного времени на отдых. И во время таких "вылазок" Ребрик спешит показать поклонникам детали поездки.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала несколько новых фото, сделанных еще на рассвете. На этот раз телеведущая не в купальнике, а просто демонстрирует свой воздушный летний образ. На Лилии – легкое платье на бретельках в полоску нежно-зеленого и бежевого оттенков. Тонкий поясок подчеркивает талию ведущей. Пляжный образ дополняют только темные очки.

Позирует Ребрик на пляже, стоя в небольших волнах Черного моря.

"Доброго ранку з сонячної Болгарії! Усміхніться!" – подписала серию фото Ребрик.

Лилия Ребрик в городе Китен, Болгария (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

"Просто невероятное платье!"

"Счастливая Лиля. Как всегда, прекрасна"

"Доброе утро! Вы шикарны! Хорошо вам отдохнуть"

"Отримую натхнення від вашої енергійності та сонцесяйності)))"

"Красавица, просто богиня Болгарии"

"Очень красивая вы, Лилия, солнечная и позитивная, смотря на ваши фото, хочется радоваться и улыбаться! Хорошего вам отдыха!"

"Лиличка, какая вы умничка и красавица. Я всегда Вами восхищаюсь"

"Море вам к лицу"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик в городе Китен, Болгария (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее счастливая Лилия Ребрик засветила фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая блистала в белоснежном закрытом купальнике.

А до этого Ребрик умилила сеть нежным семейным фото. Телеведущая провела душевные выходные на даче с дочками и мужем.