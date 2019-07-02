"Богиня морская": Лилия Ребрик очаровала романтичным пляжным образом

Ребрик с мужем стараются отдохнуть, несмотря на работу
Лилия Ребрик продолжает нежиться под ярким солнцем Болгарии, куда телеведущая прибыла буквально день назад. Отметим, что в поездку Ребрик отправилась не сама, а со своим мужем Андреем Диким. На данный момент звездная пара находится в курортном городе Китен.
При этом Лилия Ребрик отмечала, что улетела в Болгарию не на отдых, а с рабочим визитом. И все же пара выкраивает немного времени на отдых. И во время таких "вылазок" Ребрик спешит показать поклонникам детали поездки.
Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала несколько новых фото, сделанных еще на рассвете. На этот раз телеведущая не в купальнике, а просто демонстрирует свой воздушный летний образ. На Лилии – легкое платье на бретельках в полоску нежно-зеленого и бежевого оттенков. Тонкий поясок подчеркивает талию ведущей. Пляжный образ дополняют только темные очки.
Позирует Ребрик на пляже, стоя в небольших волнах Черного моря.
"Доброго ранку з сонячної Болгарії! Усміхніться!" – подписала серию фото Ребрик.
Лилия Ребрик в городе Китен, Болгария (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик в городе Китен, Болгария (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее счастливая Лилия Ребрик засветила фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая блистала в белоснежном закрытом купальнике.
А до этого Ребрик умилила сеть нежным семейным фото. Телеведущая провела душевные выходные на даче с дочками и мужем.