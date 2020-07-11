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Богиня лаванды: Осадчая в нежном платье-футляре покорила стройностью на впечатляющих фото

Суббота 11 июля 2020 12:05
Богиня лаванды: Осадчая в нежном платье-футляре покорила стройностью на впечатляющих фото
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая позировала в одном из живописнейших мест Киева

Катя Осадчая вернулась после карантина к активной работе и съемкам. Недавно она заинтриговала намеком на старт нового совместного проекта с мужем Юрием Горбуновым. Невзирая на жаркую погоду, съемочный процесс проходит по графику, а это значит, что Катя блистает в кадре, меняя эффектные наряды. Она поделилась фото с одной из живописнейших локаций Киева – смотровой площадки Андреевской церкви на Подоле.

Катя выбрала для съемки платье-футляр лилового оттенка на тонких бретелях с "кулиской" в области декольте от украинского бренда the Coat. Она довершила образ лаконичными лодочками молочного цвета. Волосы ведущая собрала сзади и завила в крупные аккуратные локоны. На одном из кадров рядом с Катей можно увидеть Юрия, который о чем-то рассказывает на камеру.

"Виды Киева", - на английском языке подписала она пейзажное фото. "Снимаем и снимаем", - отметила ведущая под кадром из авто, которое разместила в "сторис".

Богиня лаванды: Осадчая в нежном платье-футляре покорила стройностью на впечатляющих фото

Богиня лаванды: Осадчая в нежном платье-футляре покорила стройностью на впечатляющих фото

Богиня лаванды: Осадчая в нежном платье-футляре покорила стройностью на впечатляющих фото

Катя Осадчая показала красочные виды летнего Киева (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили в первую очередь образ звезды и насладились видами столицы за ее спиной.

  • Милая такая
  • Красиво!
  • Ви,Катю,як завжди чарівна і колір Вам пасує
  • Дуже гарне плаття!
  • Супер
  • Чарівна
  • Яка сукня
  • Так красиво
  • Катюша прелесть
  • Дуже гарне фото,Ваша сукня яскрава,прекрасна
  • Богиня лаванды

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделилась красочными фотооткрытками со Львовщины.

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Новости Украины Катя Осадчая
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