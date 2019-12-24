Бог света и тепла: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением

Известный украинский хореограф Влад Яма любит поражать поклонников необычными образами и делиться архивными фото - так, недавно он показал, как выглядел в студенчестве во время проживания в общежитии. К слову, тогда харизматичный судья Танцев со звездами еще мог похвастаться шевелюрой на голове! А в преддверии Нового года артист принял участие в съемках для календаря Хранители от журнала "Натали".

При этом он примерил весьма неожиданный и эффектный образ Белобога и показал результат на своей страничке в Instagram.

На снимке Влад запечатлен в бордовом пиджаке. В одной руке он держит старинный фонарь, а из другой вырываются лучи света. Кроме того, на лице Ямы можно разглядеть светящиеся золотистые узоры - без компьютерной обработки явно не обошлось.

"В образе Белобога для календаря ХРАНИТЕЛИ для @natalimagazine . Бог света, тепла и удачи. (Но не Киевэнерго). Всё как в жизни,... ну кроме Бога", - с юмором прокомментировал фото хореограф.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Поклонники не оставили без внимания такой необычный кадр и отметили, что вышло очень круто и Влад похож на волшебника.

Ха!) Молодца и подколоть мастак

Вражаюче.

похж на волшебника )

Классное фото

Шота образ Бога хитро смотрит! Ясно, что даром ничего не даст!)))

Класс

Ви і по танцях, і по фотосесія і вобще......

Шикарне Фото

Зачёт

Яскраво

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма умилил трогательным видео с сыночком Леоном. Хореограф с женой предпочитают пока что не показывать лицо ребенка.