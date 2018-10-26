"Близняшки?" Злата Огневич поразила схожестью со своей младшей сестрой (фото)

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огневич отметила, что ей всегда весело с сестрой

Украиснкая исполнительница Злата Огневич показала совместное фото со своей младшей сестрой Юлией Бордюг, которую сама певица ласково называет Джуно. При этом поклонники Огневич в сети instagram отметили, что на опубликованном снимке девушки особенно похожи друг на друга.

"З сіста Джуно завжди весело", — лаконично подписала фото 32-летняя Злата Огневич

Злата Огневич с сестрой Юлией (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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Подписчики Огневич поспешили подчеркнуть, как сильно девушки похожи.

"А ви що, близнючки?" — даже спрашивает romadrab.

"Близняшки? Ну и конечно же – няшки", — соглашается chukanov_uriy.

"Красуні, просто нема слів!" — восхищается elen_nnochka.

"Вы как две капли воды. Красавицы", — evgeniibolshunov.

"Очень похожи)) Можно привлекать к концертам, никто не заметит", — смеется alyoshenkalitvinoff.

"Дуже схожі, а вродливі, одним словом", — пишет vasjagryb.

Огневич с сетрой Юлей (фото: instagram.com/bordyug_yuliya)

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, как расслабляется в свободное время. Певица объяснила, как заряжается позитивной энергией.

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