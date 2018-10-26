"Близнята?" Злата Огнєвіч вразила схожістю зі своєю молодшою сестрою (фото)

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огнєвіч зазначила, що їй завжди весело з сестрою

Украіснкая виконавиця Злата Огнєвіч показала спільне фото зі своєю молодшою сестрою Юлією Бордюг, яку сама співачка ласкаво називає Джуно. При цьому прихильники Огневич в мережі instagram зазначили, що на опублікованому знімку дівчата особливо схожі один на одного.

"З сіста Джуно завжди весело", — лаконічно підписала фото 32-річна Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч із сестрою Юлією (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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Підписники Огнєвіч поспішили підкреслити, як сильно дівчата схожі.

"А ви що, близнючки?" — навіть запитує romadrab.

"Близнята? Ну і звичайно ж – няшкі", — погоджується chukanov_uriy.

"Красуні, просто нема слів!" — захоплюється elen_nnochka.

"Ви як дві краплі води. Красуні", — evgeniibolshunov.

"Дуже схожі)) Можна залучати до концертів, ніхто не помітить", — сміється alyoshenkalitvinoff.

"Дуже схожі, а вродливі, одним словом", — пише vasjagryb.

Огнєвіч з сетрой Юлею (фото: instagram.com/bordyug_yuliya)

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, як розслабляється у вільний час. Співачка пояснила, як заряджається позитивною енергією.

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