ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Близнята?" Злата Огнєвіч вразила схожістю зі своєю молодшою сестрою (фото)

Lite » Зірки 26.10.2018 - 20:28
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огнєвіч зазначила, що їй завжди весело з сестрою

Украіснкая виконавиця Злата Огнєвіч показала спільне фото зі своєю молодшою сестрою Юлією Бордюг, яку сама співачка ласкаво називає Джуно. При цьому прихильники Огневич в мережі instagram зазначили, що на опублікованому знімку дівчата особливо схожі один на одного.

"З сіста Джуно завжди весело", — лаконічно підписала фото 32-річна Злата Огнєвіч

Злата Огневич із сестрою Юлією

Злата Огнєвіч із сестрою Юлією (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

На тему: "Можна присвячувати поеми і навіть пісні": Злата Огнєвіч розповіла про улюблений "фірмовий" аксесуар.

Підписники Огнєвіч поспішили підкреслити, як сильно дівчата схожі.

"А ви що, близнючки?" — навіть запитує romadrab.

"Близнята? Ну і звичайно ж – няшкі", — погоджується chukanov_uriy.

"Красуні, просто нема слів!" — захоплюється elen_nnochka.

"Ви як дві краплі води. Красуні", — evgeniibolshunov.

"Дуже схожі)) Можна залучати до концертів, ніхто не помітить", — сміється alyoshenkalitvinoff.

"Дуже схожі, а вродливі, одним словом", — пише vasjagryb.

Сестра Злати Огневич

Сестра Злати Огневич - Юлія Бордюг

Огнєвіч з сетрой Юлею (фото: instagram.com/bordyug_yuliya)

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, як розслабляється у вільний час. Співачка пояснила, як заряджається позитивною енергією.

Також цікаво: "Не така, як завжди": Злата Огнєвіч здивувала фанів несподіваною зміною способу.

У Києві показали зоряну комедію "Скажене весілля" (відео: РБК-Україна)

Новини України Злата Огнєвіч
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся