Благодарю и ценю: Тина Кароль получила престижную государственную награду

Тина Кароль – не только заслуженная обладательница многих престижных музыкальных премий и наград, но и в январе прошлого года получила статуэтку международного фестиваля за свой кинодебют в короткометражке. К трофеям певицы добавился еще один – престижная государственная награда за особые заслуги, которой она была удостоена по случаю Дня Конституции. Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента Украины.

Народной артистке Украины, украинской поп-диве был присвоен Орден княгини Ольги III степени. Этой медалью награждают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность, а также воспитание детей в семье.

"Благодарна! Ценю каждую награду, особенно такую ​​почетную! Поздравляю коллег! Мира и здоровья!" - прокомментировала Тина.

Тина Кароль удостоена престижной госнаграды по случаю Дня Конституции (фото: instagram.com/tina_karol)

Примечательно, что это уже не первая государственная награда артистки. Тина - обладательница Государственного ордена Украины по Миротворческие миссии (Ирак, Косово), а также государственной медали "За труд и отвагу" (2007).

В 2008 году певица также была удостоена Высшего церковного Ордена Святой Великомученицы Катерины Первой степени по личной просьбе Митрополита Киевского и Всея Украины Владимира.

Напомним, что ранее Тина Кароль приступила к съемкам в популярном украинском сериале, где исполнит одну из ролей вместе со звездными коллегами и друзьями. Певица пока не делиться подробностями, но приятно взволнована съемками и своим новым опытом.