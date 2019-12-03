Благодарна мужу за такого сына: Светлана Тарабарова рассказала о характере сыночка

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Тарабарова отметила, что ее сын - "позитивный парень"

Светлана Тарабарова) TARABAROVA впервые показала сына Ивана в прямом эфире. В эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" артистка вместе с сыном представила новый клип и рассказала об особенностях этой зимы.

Впервые на телевидении! Эксклюзивно в эфире "Ранку з Україною" на канале "Украина" TARABAROVA появилась вместе с сыном Иваном. Артистка поделилась с украинцами, почему эту зиму уже можно считать особенной.

"Поздравляю вас с зимой! Эта зима обязательно будет теплой, я вам обещаю! А знаете почему? Потому что в нашей семье уже начались новогодние чудеса. Одиннадцать дней назад я написала песню "Падає сніг" и это было настоящее чудо! За несколько часов родилась песня, за несколько дней мы с мужем решили, что такую ​​песню надо дарить всем украинцам – сняли очень теплое видео. В этой работе есть очень важны для меня слова: "Спасибо, Вселенная, за друзей, семью, за улыбку моего маленького сына", – прокомментировала TARABAROVA в эфире канала "Украина".

Светлана Тарабарова с сыном Иваном (фото: ТК "Украина")

Несмотря на то, что для сына артистки это был первый эфир в жизни, мальчик держался спокойно и растрогал всех присутствующих своей серьезностью и скромностью.

"На самом деле мы очень волновались, ведь это наш первый совместный эфир. И впервые Иван появился в моем клипе "Падає сніг". До этого мы не показывали сына, но сейчас ему уже год и три месяца, и вообще он очень позитивный парень, но сегодня почему-то не выспался – у него такие грустные глаза", – говорит артистка.

Впрочем, TARABAROVA призналась – из-за того, что маленький сынишка хотел спать, ей было слишком неловко. Однако со слезами на глазах артистка рассказала о том, за что благодарна мужу и почему гордится маленьким Иваном.

"Иван – он вообще очень позитивный парень и я очень рада, что он чувствует людей, он всегда им дарит классное настроение и я вообще думала, что на этом эфире он всех очарует, но у него свои планы. И я очень благодарна мужу за такого сына! У Ивана характер моего мужа – он классный, спокойный, очень вдохновенный и сейчас такой период, когда он, подходя ко мне, обнимает, он понимает, что я – мама, тянет ручки – ну просто мурашки по коже", – призналась TARABAROVA в программе "Ранок з Україною".

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