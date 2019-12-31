ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В бикини и объятиях любимого: Алессандра Амброссио показала жаркие кадры с отдыха

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 22:35
В бикини и объятиях любимого: Алессандра Амброссио показала жаркие кадры с отдыха
Алессанда Амбросио с любимым (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра Аброссио показала новогоднее фото в купальнике

Алессандра Амбросио даже в новогоднюю ночь продолжает соблазнять своими роскошными фото в откровенных купальниках. 38-летняя супермодель сейчас вместе с детьми и любимым мужчиной отдыхает на жарких пляжах Бразилии. А потому контент на ее странице в Instagram получается не менее жарким.

В бикини и объятиях любимого: Алессандра Амброссио показала жаркие кадры с отдыхаАлессандра и Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель показала фото с отдыха. В роскошном купальнике в розово-голубых тонах Алессандра позирует с дочерью и своим бойфрендом – Николо Одди. Из аксессуаров к купальнику модель выбрала ожерелье с подвесками в морском стиле.

В бикини и объятиях любимого: Алессандра Амброссио показала жаркие кадры с отдыхаАлессандра с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

С дочерью по имени Аня Луиза супермодель и экс-ангел Victoria’s Secret выбрали наряды в одном стиле. В купальниках перекликающихся розово-голубых приглушенных тонов они смотрятся невероятно гармонично. А с женихом Алессандра выбрала для фото-образов одинаковые солнечные очки и экзотичные коктейли. Сын модели Ноа, который также отдыхает вместе со всей семьей, в этот раз остался за кадром. Видимо, именно он автор большинства снимков.

Фото с пляжного отдыха Алессандры в полном размере смотрите здесь

Напомним, что с итальянским предпринимателем и основателем бренда Alanui 38-летняя модель начала встречаться чуть больше года назад. Кстати, через непродолжительное время после разрыва с Джейми Мазуром, с которым в отношениях была около 13 лет. Алессандра и Николо сначала старались не афишировать свои отношения. Но вскоре, когда об их романе стало известно, перестали скрывать чувства, буквально засыпав сеть признаниями в любви друг другу.

В бикини и объятиях любимого: Алессандра Амброссио показала жаркие кадры с отдыхаМодель с сыном (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Они часто путешествуют вместе. Также парень знаменитой модели сопровождает ее в робочих поездках. А сейчас все предновогодние дни запечатленное на фото трио проводит в городе Флорианополис, одном из известных бразильских курортов. Можно сказать, модель встречает Новый год на родине.

Горячо! Эмили Ратаковски восхитила полуобнаженной грудью в кружевном бра В красном латексе и ботфортах: Винни Харлоу показала безупречное тело в соблазнительном total look
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь