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В бікіні і обіймах коханого: Алессандра Амброссіо показала жаркі кадри з відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 22:35
В бікіні і обіймах коханого: Алессандра Амброссіо показала жаркі кадри з відпочинку
Алессанда Амбросіо з коханим (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра Аброссіо показала новорічне фото в купальнику

Алессандра Амбросіо навіть у новорічну ніч продовжує спокушати своїми розкішними фото у відвертих купальниках. 38-річна супермодель зараз разом із дітьми і коханим чоловіком відпочиває на жарких пляжах Бразилії. А тому контент на її сторінці в Instagram виходить не менш спекотним.

В бікіні і обіймах коханого: Алессандра Амброссіо показала жаркі кадри з відпочинкуАлессандра і Ніколо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель показала фото з відпочинку. У розкішному купальнику в рожево-блакитних тонах Алессандра позує з дочкою і своїм бойфрендом – Ніколо Одді. З аксесуарів до купальника модель обрала намисто з підвісками в морському стилі.

В бікіні і обіймах коханого: Алессандра Амброссіо показала жаркі кадри з відпочинкуАлессандра з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

З дочкою на ім'я Аня Луїза супермодель і екс-ангел Victoria's Secret вибрали вбрання в одному стилі. В купальниках рожево-блакитних приглушених тонів вони виглядають неймовірно гармонійно. А з нареченим Алессандра вибрала для фото-образів однакові сонячні окуляри і екзотичні коктейлі. Син моделі Ноа, який також відпочиває разом з усією сім'єю, цього разу залишився за кадром. Мабуть, саме він автор більшості знімків.

Фото з пляжного відпочинку Алессандри в повному розмірі дивіться тут

Нагадаємо, що з італійським підприємцем і засновником бренду Alanui 38-річна модель почала зустрічатися трохи більше року тому. До речі, через нетривалий час після розриву з Джеймі Мазуром, з яким у відносинах була близько 13 років. Алессандра і Ніколо спочатку намагалися не афішувати свої стосунки. Але незабаром, коли про їхній роман стало відомо, перестали приховувати почуття, буквально засипав мережу зізнаннями в коханні один одному.

В бікіні і обіймах коханого: Алессандра Амброссіо показала жаркі кадри з відпочинкуМодель з сином (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Вони часто подорожують разом. Також хлопець знаменитої моделі супроводжує її в робочих поїздках. А зараз всі передноворічні дні відображене на фото тріо проводить у місті Флоріанополіс, одному з відомих бразильських курортів. Можна сказати, модель зустрічає Новий рік на батьківщині.

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