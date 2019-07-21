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"Безупречный вкус": Катя Осадчая восхитила элегантностью в Юрмале

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.07.2019 - 10:58
"Безупречный вкус": Катя Осадчая восхитила элегантностью в Юрмале
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая также встретила в Латвии известного украинского певца

Катя Осадчая только вчера нежилась на пляже в Одессе, попутно успевая взять интервью у звездных гостей кинофестиваля и посещать светские мероприятия, а сегодня уже примчалась в гостеприимную Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле, чтобы пообщаться со знаменитостями и выпытать у них все секреты и тайны. Теледива восхитила поклонников лаконичным и элегантным образом, в котором появилась в кадре. Соответствующие фото можно увидеть на instagram-страничке и в сториз ведущей.

На снимке смеющаяся Катя позирует в брючном костюме насыщенного голубого цвета. Брюки-клеш, удлиненный пиджак с широким поясом, подчеркнувшем талию, белоснежные лодочки и неизменный атрибут образов ведущей – шляпка, создали подчеркнуто-элегантный лук светской журналистки.

"В гостях у Лайми. П‘ятий ювілейний фестиваль "Рандеву", - коротко подписала она снимок.

&quot;Безупречный вкус&quot;: Катя Осадчая восхитила элегантностью в Юрмале

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Под фото собралось немало комментариев от подписчиков знаменитости, которые пришли в восторг от ее внешнего облика

"Катя, ви неймовірна. Ви сама елегантність", "Катя, не перестаю восхищаться твоим безупречным вкусом! Костюм на Ура!", "Катюня-красуня", "Супер", "Катя, вы как всегда очень стильная!", "Очень красивая", "Красотка", "Катя, шикарный голубой комстюм", "Неймовірна красива", - отмечали под постом поклонники.

 

Скриншот комментариев

В разделе сториз Катя опубликовала несколько фото и видео с концерта, а также показала фрагмент выступления на сцене концертного зала "Дзинтари" Дмитрия Монатика. Кроме того, ведущая позировала с украинским артистом для фото. Также Осадчая успела взять интервью у грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе и популярного латвийского певца Маркуса Рива.

&quot;Безупречный вкус&quot;: Катя Осадчая восхитила элегантностью в Юрмале

&quot;Безупречный вкус&quot;: Катя Осадчая восхитила элегантностью в Юрмале

Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая анонсировала интервью с легендой французского кино Катирн Денев и показала совместный снимок с неувядающей звездой мирового масштаба.

Также Катя Осадчая восхитила фигурой в купальнике на одесском пляже.

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Новости Украины Катя Осадчая
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