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Словно солнышко: Наталья Водянова восхитила стильным нарядом и сияющим внешним видом

Lite » Мода 12.07.2019 - 10:26
Словно солнышко: Наталья Водянова восхитила стильным нарядом и сияющим внешним видом
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя знаменитость покорила сеть новым образом

Наталья Водянова, которая недавно устроила себе отдых от активной светской жизни и даже семьи, вернулась к привычному графику. Супермодель и филантроп отправилась в Монте-Карло на мероприятие французского ювелирного дома класса люкс Chaumet. Там с 12 июля по 28 августа проводится форум Grimaldi Forum. На выставке будут показаны редкие произведения, многие из которых впервые выставлены для широкой публики. Всего около 250 экспотанов: драгоценные камни с выдающейся историей, предоставленные музеями, именитыми семьями.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natalia Vodianova (@natasupernova)

Наталья в Монте-Карло (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала короткий ролик, на котором она весело кружится в ярко-желтом платье. «Я влюблена в Chaumet и в того, кто сделал это видео», – написала Водянова, отметив своего мужа – Антуана Арно. Выглядит она отдохнувшей, свежей и счастливой. И роскошный наряд только подчеркнул это. В этот раз красавица отдала предпочтение жизнерадостному желтому оттенку. Платье с длинными рукавами и воротником, облегающее по всей фигуре, книзу слегка расклешенное. Поэтому оно вызывает стойкие ассоциации с солнцем, что и отметили тут же фолловеры. Дополнили его широкий пояс на талии, босоножки на высокой шпильке, а также, разумеется, изысканные украшения от легендарного дома. Стройность и молодость модели тоже не остались без внимания поклонников.

Словно солнышко: Наталья Водянова восхитила стильным нарядом и сияющим внешним видомСупермодель может побаловать себя калорийным напитком (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, за фигуру Натальи на курорте, где она провела последние несколько дней, отвечали специалисты. Супермодель исключила из рациона молочные продукты, те, где есть глютен, а также яйца и мясо. Впрочем, без небольших отклонений от строгих правил оздоровительного центра также не обошлось. Наталья позволяла себе роскошные десерты и даже иногда – алкоголь. К примеру, пиво, которое она с удовольствием показывала своим фолловерам. В обычной жизни Водянова также уделяет питанию много внимания, стараясь следовать диете по группе крови, которую ей посоветовали еще в юности.

Словно солнышко: Наталья Водянова восхитила стильным нарядом и сияющим внешним видомНаталья вернулась к привычной активной жизни (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз супермодель поделилась новыми начинаниями. Так, британскому изданию Evening Standard она рассказала о проекте под названием Little Tummy, цель которого – обеспечить малышей правильным питанием.

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