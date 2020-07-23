Ангел Victoria's Secret прибавила в весе: как теперь выглядит топ-модель (фото)

Барбара Палвин (фото: instagram.com/victoriassecret)

Барбара Палвин предстала в нижнем белье без кубиков пресса

Среди ангелов Victoria's Secret появилась еще одна "пышка". 26-летняя венгерская модель много раз снималась для бельевого бренда Victoria's Secret и на последнем снимке "ангел" выглядит несколько крупнее. Во время карантина бренд не снимал никаких рекламных фотосетов, и вот наконец-то поделился новым снимком, на котором рекламирует белье Барбара.

На девушке черный бельевой комплект. В подписи к снимку представители бренда сообщают, что этот комплект из предыдущей коллекции и сейчас его можно приобрести с хорошей скидкой.

Фигуристая Барбара позирует на фоне зеркальной стены. На ее животе нет кубиков пресса, но в этом и прелесть, ведь недавно бренд Victoria's Secret начал позиционировать себя не только как марку для стройных девушек.

Барбара Палвин предстала в нижнем белье без кубиков пресса (фото: instagram.com/victoriassecret)

В том же октябре 2019 года VS взял на работу первую модель plus-size. Али Тейт Катлер - американская манекенщица, которая носит 14-й размер одежды (соответствует 52-му размеру), тогда сама сообщила радостную для себя новость в Instagram-блоге.

Среди ангелов Victoria's Secret появилась модель plus-size (фото: instagram.com/victoriassecret)

Напомним, что ранее полностью голая Алессандра Амбросио покорила безупречным телом на горячем фото.