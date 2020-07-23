ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ангел Victoria's Secret прибавила в весе: как теперь выглядит топ-модель (фото)

Четверг 23 июля 2020 17:18
Ангел Victoria's Secret прибавила в весе: как теперь выглядит топ-модель (фото)
Барбара Палвин (фото: instagram.com/victoriassecret)
Автор: Анна Киселева

Барбара Палвин предстала в нижнем белье без кубиков пресса

Среди ангелов Victoria's Secret появилась еще одна "пышка". 26-летняя венгерская модель много раз снималась для бельевого бренда Victoria's Secret и на последнем снимке "ангел" выглядит несколько крупнее. Во время карантина бренд не снимал никаких рекламных фотосетов, и вот наконец-то поделился новым снимком, на котором рекламирует белье Барбара.

На девушке черный бельевой комплект. В подписи к снимку представители бренда сообщают, что этот комплект из предыдущей коллекции и сейчас его можно приобрести с хорошей скидкой.

Фигуристая Барбара позирует на фоне зеркальной стены. На ее животе нет кубиков пресса, но в этом и прелесть, ведь недавно бренд Victoria's Secret начал позиционировать себя не только как марку для стройных девушек.

Ангел Victoria's Secret прибавила в весе: как теперь выглядит топ-модель (фото)

Барбара Палвин предстала в нижнем белье без кубиков пресса (фото: instagram.com/victoriassecret)

В том же октябре 2019 года VS взял на работу первую модель plus-size. Али Тейт Катлер - американская манекенщица, которая носит 14-й размер одежды (соответствует 52-му размеру), тогда сама сообщила радостную для себя новость в Instagram-блоге.

Среди ангелов Victoria's Secret появилась модель plus-size (фото: instagram.com/victoriassecret)

Напомним, что ранее полностью голая Алессандра Амбросио покорила безупречным телом на горячем фото.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины модамодельVictoria's Secret
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь