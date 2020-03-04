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Безумно крутая мама: Маша Ефросинина покорила сеть зажигательными танцами с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.03.2020 - 11:28
Безумно крутая мама: Маша Ефросинина покорила сеть зажигательными танцами с сыночком
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала, как она иногда весело укладывает ребенка спать

Маша Ефросинина - заботливая и внимательная мама и всегда находит в своем плотном графике время, котороые проводит с любимыми дочкой и сыном. Особенно много внимания требует сейчас пятилетний Саша, который настоящий мамин "хвостик". Заботясь о его здоровье и иммунитете, звездная мама часто отправляется с мальчиком на прогулку на свежем воздухе - так, на днях они прекрасно прогулялись по лесу. А вечером перед сном иногда устраивает с малышом веселые танцы.

Один из таких "баттлов" Маша показала в своем Instagram, выложив веселый видеоролик. На видео мама и сын запечатлены на фоне обеденного стола в пижамах - ведущая в черно-полосатой, а Александр в зеленой с белым. Ефросинина показывает малышу забавные и энергичные танцевальные движения, а тот изо всех сил старается их повторять.

При этом они заливаются веселым смехом, его также можно услышать за кадром - дочь Нана, которая снимала яркий перформанс, также не смогла удержаться.

Видео: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

"Укладываемся..." - прокомментировала ролик Маша.

Подписчики ведущей пришли в восторг от их заводного танца и тут же заявили, что она классная и веселая мама и к тому же прекрасно танцует.

  • Вы просто 'шалена мама' в самом крутом смысле слова) это очень круто так дурачиться со своими детьми
  • Мария, я всегда смотрю Ваши посты, Вы безумно крутая МАМА. Вы энергичная, комуникабельная, веселая, я Вами восхищаюсь, у Вас есть чему поучиться
  • Какой уже взрослый!!!!
  • Маша, какая у Вас пластика, и совсем не Буратино!
  • Класс
  • вы прекрасная, люблю Вас
  • Классная колыбельная!
  • Крутишки....і я з своїм сином так завжди танцюю...
  • Агонь!!! Маша, Вы супер мама - зажигалочка
  • Какие вы классные !!!
  • Маша какая же вы классная, восхищаюсь вами, вы мега, не могу подобрать слов. Просто зачаровано вас слушаю всегда. Хочется брать с вас пример. Счастья вам и вашей семье.
  • Клаааасс! Какие же вы крутые!

Безумно крутая мама: Маша Ефросинина покорила сеть зажигательными танцами с сыночком

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина недавно отпраздновала день рождения дочери Наны – девочке исполнилось 16 лет, и по такому поводу ее знаменитая мама поделилась редким фото именинницы.

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Новости Украины Маша Ефросининасын
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