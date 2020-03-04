Безумно крутая мама: Маша Ефросинина покорила сеть зажигательными танцами с сыночком

Ведущая показала, как она иногда весело укладывает ребенка спать
Маша Ефросинина - заботливая и внимательная мама и всегда находит в своем плотном графике время, котороые проводит с любимыми дочкой и сыном. Особенно много внимания требует сейчас пятилетний Саша, который настоящий мамин "хвостик". Заботясь о его здоровье и иммунитете, звездная мама часто отправляется с мальчиком на прогулку на свежем воздухе - так, на днях они прекрасно прогулялись по лесу. А вечером перед сном иногда устраивает с малышом веселые танцы.
Один из таких "баттлов" Маша показала в своем Instagram, выложив веселый видеоролик. На видео мама и сын запечатлены на фоне обеденного стола в пижамах - ведущая в черно-полосатой, а Александр в зеленой с белым. Ефросинина показывает малышу забавные и энергичные танцевальные движения, а тот изо всех сил старается их повторять.
При этом они заливаются веселым смехом, его также можно услышать за кадром - дочь Нана, которая снимала яркий перформанс, также не смогла удержаться.
Видео: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)
"Укладываемся..." - прокомментировала ролик Маша.
Подписчики ведущей пришли в восторг от их заводного танца и тут же заявили, что она классная и веселая мама и к тому же прекрасно танцует.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, что Маша Ефросинина недавно отпраздновала день рождения дочери Наны – девочке исполнилось 16 лет, и по такому поводу ее знаменитая мама поделилась редким фото именинницы.