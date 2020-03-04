ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шалено крута мама: Маша Єфросиніна підкорила мережу запальними танцями з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 11:28
Шалено крута мама: Маша Єфросиніна підкорила мережу запальними танцями з синочком
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала, як вона іноді весело вкладає дитину спати

Маша Єфросиніна - турботлива і уважна мама і завжди знаходить у своєму щільному графіку час, який проводить з улюбленими донькою і сином. Особливо багато уваги потребує зараз п'ятирічний Сашко, який справжній мамин "хвостик". Піклуючись про його здоров'я та імунітет, зіркова мама часто відправляється з хлопчиком на прогулянку на свіжому повітрі - так, днями вони чудово прогулялися по лісі. А ввечері перед сном іноді влаштовує з малюком веселі танці.

Один з таких "батлів" Маша показала у своєму Instagram, виклавши веселий відеоролик. На відео мама і син відображені на тлі обіднього столу в піжамах - ведуча в чорно-смугастій, а Олександр у зеленій з білим. Єфросиніна показує малюкові кумедні і енергійні танцювальні рухи, а той щосили намагається їх повторювати.

При цьому вони заливається веселим сміхом, його також можна почути за кадром - дочка Нана, яка знімала яскравий перформанс, також не змогла втриматися.

Відео: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

"Вкладаємося..." - прокоментувала ролик Маша.

Підписники ведучої прийшли в захват від їх запального танцю і тут же заявили, що вона класна і весела мама і до того ж чудово танцює.

  • Ви просто 'шалена мама' в самому крутому сенсі слова) це дуже круто так дуріти зі своїми дітьми
  • Марія, я завжди дивлюся Ваші пости, Ви шалено крута МАМА. Ви енергійна, комуникабельная, весела, я Вами захоплююся, у Вас є чому повчитися
  • Який вже дорослий!!!!
  • Маша, яка у Вас пластику, і зовсім не Буратіно!
  • Клас
  • ви прекрасна, люблю Вас
  • Класна колискова!
  • Крутишки....і я з своїм сином так завжди танцюю...
  • Агонь!!! Маша, Ви супер мама - запальничка
  • Які ви класні !!!
  • Маша яка ж ви класна, захоплююсь вами, ви мега, не можу підібрати слів. Просто зачаровано вас слухаю завжди. Хочеться брати з вас приклад. Щастя вам та вашій родині.
  • Клаааасс! Які ж ви круті!

Шалено крута мама: Маша Єфросиніна підкорила мережу запальними танцями з синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала день народження дочки Нани – дівчинці виповнилося 16 років, і з такого приводу її знаменита мама поділилася рідкісним фото іменинниці.

Такі класні! Маша Єфросиніна зачарувала яскравим фото з прогулянки з сином у лісі Маша Єфросиніна вразила стрункими ніжками і витонченою фігурою в ефектному вбранні
Новини України Маша Єфросинінасын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся