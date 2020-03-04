Шалено крута мама: Маша Єфросиніна підкорила мережу запальними танцями з синочком

Ведуча показала, як вона іноді весело вкладає дитину спати
Маша Єфросиніна - турботлива і уважна мама і завжди знаходить у своєму щільному графіку час, який проводить з улюбленими донькою і сином. Особливо багато уваги потребує зараз п'ятирічний Сашко, який справжній мамин "хвостик". Піклуючись про його здоров'я та імунітет, зіркова мама часто відправляється з хлопчиком на прогулянку на свіжому повітрі - так, днями вони чудово прогулялися по лісі. А ввечері перед сном іноді влаштовує з малюком веселі танці.
Один з таких "батлів" Маша показала у своєму Instagram, виклавши веселий відеоролик. На відео мама і син відображені на тлі обіднього столу в піжамах - ведуча в чорно-смугастій, а Олександр у зеленій з білим. Єфросиніна показує малюкові кумедні і енергійні танцювальні рухи, а той щосили намагається їх повторювати.
При цьому вони заливається веселим сміхом, його також можна почути за кадром - дочка Нана, яка знімала яскравий перформанс, також не змогла втриматися.
Відео: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)
"Вкладаємося..." - прокоментувала ролик Маша.
Підписники ведучої прийшли в захват від їх запального танцю і тут же заявили, що вона класна і весела мама і до того ж чудово танцює.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала день народження дочки Нани – дівчинці виповнилося 16 років, і з такого приводу її знаменита мама поділилася рідкісним фото іменинниці.