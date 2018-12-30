"Безголосые селюки": победители "Х-фактора" вызвали ажиотаж в сети

Жюри Х-Фактор / Кадр из видео YouTube-канала Х-Фактор

Телезрители считают решение несправедливым

Пользователи сети раскритиковали песенный конкурс "Х-фактор" из-за победителя девятого сезона – мужской группы ZBSband. Соответствующие комментарии они оставили на странице ток-шоу в Instagram.

Так, некоторые из пользователей считают, что решение было несправедливым.

"Разочарована. Побеждают безголосые селюки, лажающие. Соседов правильно говорил: голосуют девочки-малолетки в основном. Это самая активная часть аудитории. Конечно, им нравятся смазливые мальчики, пусть и не умеющие петь", - сказала пользователь Наталия Григорян.

Скриншот комментариев (instagram.com/stbua)

"Безголосые селюки", - сказала пользователь Наталия Теребенец.

"До последнего надеялась, что они не выиграют. Таланта ноль. Очень жаль. Х-фактор с каждым годом все хуже и хуже", - сказала юзер Алла Кубицкая.

Скриншот комментариев (instagram.com/stbua)

Напомним, ранее мы публиковали 17 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.