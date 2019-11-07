"Без макияжа еще моложе": Ольга Сумская очаровала естественной красотой

Актриса насладилась солнечными осенними днями
Ольга Сумская - настоящий пример женственности и элегантной красоты, ведь с годами она становится лишь краше. 53-летняя актриса не раз восхищала поклонников цветущим внешним видом и подтянутой фигурой - к слову, это явно передается в генах, ведь у артистки две красавицы дочки! А недавно она также показала и свою маму - и многие фаны тут же отметили, что теперь понятно, в кого же она такая красивая.
При этом Ольга не боится показывать фото без макияжа и фильтров. На днях она насладилась прогулкой на свежем воздухе, ловя последние теплые и солнечные осенние деньки. Знаменитость решила обойтись без косметики и очаровала сеть нежными портретами, которые опубликовала на своей странице в Instagram.
Сумская позировала в серой спортивной кофте, с распущенными волосами и совсем без макияжа.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
"Ще трохи теплих, сонячних днів золотої осені дарує листопад!" - прокомментировала атмосферные кадры актриса.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Подписчики Ольги без устали осыпают ее комплиментами, восхищаясь ее природной красотой и эффектным видом.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.
Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.