"Без макияжа еще моложе": Ольга Сумская очаровала естественной красотой

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса насладилась солнечными осенними днями

Ольга Сумская - настоящий пример женственности и элегантной красоты, ведь с годами она становится лишь краше. 53-летняя актриса не раз восхищала поклонников цветущим внешним видом и подтянутой фигурой - к слову, это явно передается в генах, ведь у артистки две красавицы дочки! А недавно она также показала и свою маму - и многие фаны тут же отметили, что теперь понятно, в кого же она такая красивая.

При этом Ольга не боится показывать фото без макияжа и фильтров. На днях она насладилась прогулкой на свежем воздухе, ловя последние теплые и солнечные осенние деньки. Знаменитость решила обойтись без косметики и очаровала сеть нежными портретами, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

Сумская позировала в серой спортивной кофте, с распущенными волосами и совсем без макияжа.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Ще трохи теплих, сонячних днів золотої осені дарує листопад!" - прокомментировала атмосферные кадры актриса.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики Ольги без устали осыпают ее комплиментами, восхищаясь ее природной красотой и эффектным видом.

Всегда красивая и молодая

Не перестаю, восхищаться красотой, просто нет слова, вы становитесь всё красивее

Вы просто богиня

Прекрасная

Без макияжа ещё моложе, ещё красивее, ещё милее

Сонячна красуня !!!

Вы очень красивая

Дуже теплі осінні фото

Как всегда, красавица!

Яка природна краса у Вас ,Оля

Девчонка

Олічка, така гармонія між вашою чарівною посмішкою, сонячним промінням, що плутається у волоссі золотистим листям, це чарівно! Осінь вам до лиця!

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская в старинной вышиванке заворожила красотой.

Также Ольга Сумская поразила откровениями о семейной жизни с Виталием Борисюком. Актриса призналась, что они оба изменяли друг другу, однако сумели сохранить любовь и семью.