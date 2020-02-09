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Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила "программу максимум" в Праге

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.02.2020 - 22:29
Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила "программу максимум" в Праге
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик показала счастливые снимки с мужем в Праге

Лилия Ребрик продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями, которые она сделала в Праге, где находится в деловой поездке. Известной телеведущей повезло, потому что вместе с ней поехал ее муж Андрей Дикий.

Вместе звездная пара сделала серию снимков из живописной столицы Чехии. На фото в Instagram видно, что они отлично провели время вдвоем.

"Прага вдохновляет... Сказочный город... Обязательно еще приедем. Рульку съели, трдло попробовали, работу сделали. Пьем кофе - и на Киев. Соскучились", - написала Лилия.

Лилия Ребрик с мужем в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии счастливой семейной пары. Вот, что они написали:

  • Вы такие позитивчики! Вдохновляете, хочется наслаждаться жизнью, быть активной. Спасибо!
  • А как все успели? Вы молодцы;
  • 7-е фото супер и первое, а на третьем, вы похожи на старшенькую вашу доцю;
  • Очень ждем в Украине;
  • Хотелось всегда туда попасть, хорошего романтического отдыха!
  • Необыкновенный город. Завораживает своей красотой;
  • Какие вы чудесные;
  • Наблюдая за вашей парой Лиля можно сделать вывод, что вы счастливые и самые влюбленные люди. Всегда любуюсь;
  • Лиличка, вы умничка! Ваша семья пример для подражания!
  • Счастливого возвращения домой!

Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила &quot;программу максимум&quot; в Праге

Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила &quot;программу максимум&quot; в Праге

Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила &quot;программу максимум&quot; в Праге

Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила &quot;программу максимум&quot; в Праге

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Лилия вернулась из романтического путешествия с мужем на Мальдивах, где пара впервые за 8 лет провела отпуск без детей.

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