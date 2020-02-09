Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила "программу максимум" в Праге

Лилия Ребрик показала счастливые снимки с мужем в Праге
Лилия Ребрик продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями, которые она сделала в Праге, где находится в деловой поездке. Известной телеведущей повезло, потому что вместе с ней поехал ее муж Андрей Дикий.
Вместе звездная пара сделала серию снимков из живописной столицы Чехии. На фото в Instagram видно, что они отлично провели время вдвоем.
"Прага вдохновляет... Сказочный город... Обязательно еще приедем. Рульку съели, трдло попробовали, работу сделали. Пьем кофе - и на Киев. Соскучились", - написала Лилия.
Лилия Ребрик с мужем в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети также прокомментировали фотографии счастливой семейной пары. Вот, что они написали:
Скриншоты с Instagram
Напомним, что недавно Лилия вернулась из романтического путешествия с мужем на Мальдивах, где пара впервые за 8 лет провела отпуск без детей.