Соскучились: счастливая Ребрик с мужем выполнила "программу максимум" в Праге

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик показала счастливые снимки с мужем в Праге

Лилия Ребрик продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями, которые она сделала в Праге, где находится в деловой поездке. Известной телеведущей повезло, потому что вместе с ней поехал ее муж Андрей Дикий.

Вместе звездная пара сделала серию снимков из живописной столицы Чехии. На фото в Instagram видно, что они отлично провели время вдвоем.

"Прага вдохновляет... Сказочный город... Обязательно еще приедем. Рульку съели, трдло попробовали, работу сделали. Пьем кофе - и на Киев. Соскучились", - написала Лилия.

Лилия Ребрик с мужем в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии счастливой семейной пары. Вот, что они написали:

Вы такие позитивчики! Вдохновляете, хочется наслаждаться жизнью, быть активной. Спасибо!

А как все успели? Вы молодцы;

7-е фото супер и первое, а на третьем, вы похожи на старшенькую вашу доцю;

Очень ждем в Украине;

Хотелось всегда туда попасть, хорошего романтического отдыха!

Необыкновенный город. Завораживает своей красотой;

Какие вы чудесные;

Наблюдая за вашей парой Лиля можно сделать вывод, что вы счастливые и самые влюбленные люди. Всегда любуюсь;

Лиличка, вы умничка! Ваша семья пример для подражания!

Счастливого возвращения домой!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Лилия вернулась из романтического путешествия с мужем на Мальдивах, где пара впервые за 8 лет провела отпуск без детей.