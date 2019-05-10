Бесконечная нежность: Алина Гросу впервые показала своего жениха

Певица и актриса Алина Гросу ошарашила поклонников новостью о том, что она собралась под венец! О своем избраннике девушка пока рассказала очень мало – оказалось, что молодого человека зовут Александр, он начинающий бизнесмен, а пара вместе уже четыре года, и все это время артистка мастерски скрывала свою личную жизнь. Впрочем, теперь на ее пальчике сверкает помолвочное колечко – возлюбленный сделал предложение певице в Праге и там же, в столице Чехии, она уже успела отгулять веселый девичник. Также звезда решилась впервые показать свою вторую половинку поклонникам. Она опубликовала романтическую фотоссесии с Александром в Instagram.

Счастливые влюбленные позируют на фоне городских пейзажей Праги. Они буквально светятся от счастья и не скрывают нежных чувств друг к другу. Правда, рассмотреть на снимках лицо жениха можно с трудом, зато сразу видно, что в паре царит взаимопонимание, а их нежное и трепетное отношение друг к другу выдают крепкие объятия и прикосновения.

На одном из снимков Саша кружит Алину на руках, на другом – она оперлась о жениха, сидя на берегу реки, и счастливо смеется. А вот в кадре пара держится за руки и наблюдает за тем, как плывут лебеди.

Фото: Алина Гросу с женихом (instagram.com/alina_grosu)

Эффектную фотосессию Алина сопроводила поэзией собственного сочинения. Девушка написала о том, как важно наслаждаться каждой минутой и смаковать моменты счастья.

Фото: Алина Гросу с женихом (instagram.com/alina_grosu)

"Отсюда мы уходим в "никуда",

Сюда приходим будто с "ниоткуда" ..

У каждого свой путь - своя судьба,

Она как будто есть 8 чудо.

Сюда приходим.. ищем в этом смысл..

И знаем, что уйдем, в сто лет, когда-то..

Сто лет - так много, но как миг на жизнь -

Он наш подарок или он - расплата?

Отсюда мы уходим в "никуда",

Есть лишь "сейчас", чтоб в памяти остаться…

И нет у нас ни завтра, ни вчера...

Лишь миг... длинною в жизнь.. счастливым быть..пытаться", - закончила она свой поэтический этюд.

Фото: Алина Гросу с женихом (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники Алины восхитились парой. Они отметили, что молодые люди пышут молодостью, красотой и счастьем. Кстати, особо наблюдательные фанты предположили, что жених певицы – российский актер Александр Головин, звезда сериала "Кадеты".

"Это он, и какие Вы милые!", "Счастья вам чтобы вы были вместе всю жизнь!", "Заечки, я просто уже влюблена в вашу пару, безумно!", "Вот он, счастливчик! Счастья вам!", "Алиночка, ты просто супер! Будьте счастливы!", "Очень чувственно! Люблю ваши стихи", "Головин? Из "Кадетов"?" - интересовались подписчики.

Ранее Алина Гросу Алина Гросу восхитила фанов эффектным портретным снимком в чувственном образе.