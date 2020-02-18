Берлинале-2020: топ-9 самых интересных фильмов, на которые стоит обратить внимание

Иллюстративное фото: berlinale.de

На престижный кинофестиваль поедет также картина Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева

Совсем скоро столица Германии соберет кино со всего мира на Берлинале-2020. Именно здесь можно будет встретить звезд первой величины, увидеть самые громкие премьеры фильмов. 20 февраля стартует один из трех самых крупных кинофестивалей мира - 70-й Берлинале. Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич составила гид по фестивалю, отметив самые ожидаемые картины вне основной конкурсной программы. Возможно, какие-то из них мы увидим в июле в Украине, на ОМКФ.

Мой год Сэлинджера

Режиссер: Филипп Фалардо

70-й Берлинале откроется картиной оскаровского номинанта Филиппа Фалардо. Канадский режиссер экранизировал одноименный бестселлер Джоанны Ракофф. Главная героиня - начинающая писательница, которая работает ассистентом литературного агента. Одна из рабочих обязанностей девушки - отвечать на письма фанатов культового автора Джерома Д. Сэлинджера. В фильме нас ждут Сигурни Уивер, много литературного Нью-Йорка 90-х, ироничных разговоров и история взросления.

Номера

Режиссеры: Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев

В рамках программы “Специальных показов”, посвященной юбилею Берлинале, состоится мировая премьера фильма “Номера” Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Это уникальная работа, которая велась удаленно, поскольку один из режиссеров находился в незаконном заключении в российской тюрьме. Гротескная драма “Номера”, созданная по одноименной пьесе Олега Сенцова, рассказывает об обществе, которое подчинено четким правилам. Люди, каждый под своим номером, не имеют права даже любить того, кого хотят. С приходом нового жителя происходит сбой и система начинает рушиться.

Попадание фильма “Номера” на Берлинале было прогнозируемым. Фестиваль считается политическим, поэтому именно здесь и могла состояться премьера первого фильма Олега Сенцова после его освобождения из российской тюрьмы.

Пиноккио

Режиссер: Маттео Гарроне

На 70-м Берлинале гости увидят давно знакомую многим с детства историю. Но итальянский режиссер Маттео Гарроне, тот самый который снял “Догмэна” и “Страшные сказки”, не обещает, что новая версия о деревянной кукле не будет мрачной. Ее покажут вне конкурса на гала-премьере. Главную роль в фильме исполнил оскароносный Роберто Бениньи и это первая работа актера после 8-летнего перерыва.

Ассистентка

Режиссер: Китти Грин

Американский триллер дебютантки Китти Грин впервые был представлен на кинофестивале Сандэнс. Фильм, вдохновленный делом Вайнштайна, рассказывает об офисной работнице киноиндустрии, которая узнает о домогательствах своих коллег. Китти Грин не новичок на Берлинале. В 2017 году ее документальная работа “Прослушивание на роль ДжонБене” стала одним из самых ярких событий в программе “Панорама”. Возможно, “Ассистентка” повторит успех, учитывая острую социальную тему фильма.

Добро пожаловать в Чечню

Режиссер: Дэвид Франс

Документальный проект HBO попал в секцию “Панорама”, где традиционно показывают смелые и необычные фильмы. “Добро пожаловать в Чечню” - это новый фильм номинанта на “Оскар” Дэвида Франса за фильма “Как пережить чуму”. В этот раз режиссер обратился к проблемам ЛГБТ-сообщества на Кавказе. Он долгое время наблюдал за активистами, которые помогают пострадавшим от рук власти. Соответственно, в картине много сцен жестокости. Фильм может вызвать настоящий скандал в РФ, учитывая, как власть избегает говорить на эту тему.

Большие буквы

Режиссер: Раду Жуде

Один из лидеров современного румынского кино Раду Жуде уже имеет в арсенале одного берлинского “Серебряного медведя” за режиссуру фильма “”Браво!”. В этот раз он привез на фестиваль фильм "Большие буквы”, который покажут в программе “Форум”. Картина продолжает тему предыдущей работы режиссера “Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары” о самоидентификации румынского народа. По сюжету, румынский подросток Мугура протестует против диктаторского режима Николая Чаушеску при помощи граффити, пока его не ловит полиция.

Поместье

Режиссер: Кристи Пую

Еще один фильм из Румынии, но на этот раз в секции “Encounters”. Кристи Пую считается родоначальником “румынской новой волны” и, наверное, он самый радикальных представитель этого течения. Автор нашумевшей трагикомедии “Смерть господина Лазареску” и драмы “Сьераневада” создал вольную адаптацию философского сочинения Владимира Соловьева “Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе с приложениями”. Сюжет этого психоделического разговорного фильма вращается вокруг Николая и компании друзей, которых он пригласил в свое поместье. Они ведут беседы о боге, играют в карты и дегустируют еду.

Последние и первые люди

Режиссер: Йохан Йоханнссон

Документальный черно-белый фильм - первая и последняя картина исландского композитора Йохана Йоханнссона, ушедшего из жизни в 2018 году. “Последние и первые люди” - это вольная адаптация одноименного научно-фантастического романа Олафа Стэплдона, музыку к которой писал Йоханнссон. Фильм, закадровый текст к которому читает Тильда Суинтон, был снят на 16-миллиметровую пленку. Сам роман Стэплдон написал еще в 1930 году. Это самая масштабная история будущего из когда-либо созданных, потому фильм обещает быть эпичным.

Земля голубая, будто апельсин

Режиссер: Ирина Цилык

В программе “Generation” покажут полнометражный дебют украинского режиссера Ирины Цилык, которая недавно получила на кинофестивале “Сандэнс” награду за лучшую режиссуру. Документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о семье, живущей в “красной зоне” Донбасса. Анна и ее четверо детей снимают аматорский фильм о своей жизни в обстоятельствах войны.