Венецианский кинофестиваль 2019: топ-5 самых интересных фильмов

Постер к фильму "Атлантида" Валентина Васяновича

Гендиректор ОМКФ подобрала топ-5 фильмов для просмотра

В Венеции закончился старейший кинофестиваль мира. Победители уже забрали свои заслуженные награды, а мы узнали у генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич, кто удивлял больше всех.

Атлантида

Попадание фильма Валентина Васяновича во вторую по значимости конкурсную программу Венецианского кинофестиваля “Горизонты” - уже историческое событие. По случаю мировой премьеры украинской картины над островом Лидо подняли сине-желтый флаг. Оказалось, это был знаковый жест - “Атлантида” стала лучшим фильмом секции, а критики в унисон называли работу Васяновича выдающейся и одной из самых оригинальных в современном украинском кинематографе.

Это действительно сильная картина и лучшая в фильмографии Валентина Васяновича на сегодняшний день. В ней не ни одного профессионального актера, а все роли в истории о том, что будет после окончания войны на Донбассе, исполнили волонтеры, бойцы АТО и военные ВСУ.

Джокер

Лауреат “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля совершил определенный переворот в фестивальной индустрии. “Джокер” Тодда Филлипса стал первым в истории кинокомиксом, который получил высшую награду крупнейшего кинофестиваля. Это победа зрительского кино, и, скорее всего, не последняя победа “Джокера”. Венецианский кинофестиваль считают площадкой, с которой начинается предоскаровская “лихорадка”. Учитывая, что в предыдущие года здесь выигрывали будущие лауреаты Американской киноакадемии “Форма воды” и “Рома, “Джокер” вполне реальный конкурент для других номинантов.

Джокер - трейлер

В фильме Тодда Филлипса, ранее снявшего трилогию “Мальчишник в Вегасе”, злодей вселенной DC совершенно не похож на тех, кого воплощали Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. “Джокер” с Хоакином Фениксом - совершенно новая история отношений антагониста с Бэтменом. Тодд Филлипс расбросал по фильму множество зацепок, которые помогут зрителю понять, как неудавшийся комик-стендапер скатился в безумие и стал криминальным авторитетом.

О бесконечности

Гений абсурдности и эксзистенциальной черной комедии Рой Андерссон вернулся в Венецию с фильмом “О бесконечности”. Его предыдущий фильм “Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии” в 2014 году забрал главный приз кинофестиваля. А в этом году Андерссон удостоился “Серебряного льва” за лучшую режиссуру.

С этим решением спорить бесполезно. Рой Андерссон не изменяет своего фирменному стилю. “О бесконечности” мог бы быть частью “Трилогии живущего”, которую составили “Голубь…”, “Песни со второго этажа” и “Ты, живущий”. Самый знаменитый из живущих шведских режиссеров изобрел действительно уникальный метод. Он создает “живые картины” о тщете человеческой жизни, и “О бесконечности” выдержан все в том же стиле: они гротескны, реалистичны и в то же время фантастичны.

Мартин Иден

Один из самых известных и популярных у кинематографистов роман Джека Лондона “Мартин Иден” вдохновляет не только читателей, но и итальянского режиссера Пьетро Марчелло. Он перенес историю в недалекое прошлое в Неаполь, но героя оставил прежним - бедняка, еле-еле сводящего концы с концами ровно до встречи с девушкой из состоятельной буржуазной семьи. У Марчелло получилось завораживающее и угрюмое снятое на пленку кино, в котором отчетливо читается социальный подтекст сегодняшней Италии.

Жюри Венецианского кинофестиваля не присудило фильму главную победу, как многие предполагали, но наградили исполнителя главно йроли Луку Маринелли “Кубком Вольпи”.

Белое на белом

“Белое на белом” - всего лишь вторая полнометражная картина чилийского режиссера Тео Корта, родившегося на Ибице. Но это не помешало ему выиграть приз за лучшую режиссуру в программе “Горизонты”.

В фильме речь идет о фотографе-портретисте, которого нанимают снимать свадьбу. С момента знакомства героя с невестой, маленькой девочкой, Тео Корт начинает исследовать трансформацию интереса в вожделение. Но за основной историей режиссер спрятал более глобальную проблему, о которой говорит весь фильм. В то время, когда происходит действие фильма, произошла индейская демографическая катастрофа - уничтожение коренного населения Америки.

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич

Кстати, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич специально для Lite/РБК-Украина рассказала о самых ярких событиях 72-го Каннского кинофестиваля.