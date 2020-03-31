Беременность или неудачный наряд? Кэтрин Шварценеггер "засветила" округлившийся животик

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт, которые поженились в июне прошлого года, по слухам, вскоре станут родителями. Новость спровоцировала сама дочь Арнольда Шварценеггера своим нарядом. А вернее – слегка располневшей фигурой под ним. На прогулку с семьей она отправилась в легинсах, а также свободной футболке, которая не смогла прикрыть заметно округлившийся животик. Фото были сделаны папарацци, так что не исключено, что девушка просто плотно пообедала или же виной тому неудачный ракурс. Но в любом случае, ранее такие слухи никогда не появлялись в сети. А, как известно, дыма без огня не бывает.

Пара на прогулке (фото: принтсрин instagram.com/justjared)

Напомним, Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились 8 июня всего после года отношений. Торжество прошло в тесном семейном кругу на берегу моря на ранчо Сан Исидро в Монтесито и, по словам очевидцев, было невероятно трогательным и роскошным. Молодоженов пришла поздравить вся семья, включая Арнольда Шварценеггера, Марию Шрайвер, сестер и братьев невесты, сына Криса от предыдущего брака, а также множество друзей.

Свадьба знаменитостей (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Интересно, что познакомила пару мама девушки – Мария Шрайвер. Она была знакома с известным актером и, как и каждой маме, ей пришла в голову идея, что дочь могла бы составить с красавцем отличную партию. И, как видим, она не ошиблась. Некоторое время влюбленные скрывали свои отношения. Официально они подтвердили роман в декабре 2018-го, когда Крис сделал в честь дня рождения своей возлюбленной трогательный коллаж. «…Я ценю каждую минуту, проведенную с тобой…», – писал Крис в посте.

Так что рождение ребенка – логичное продолжение развития отношений влюбленных. К слову, супруг Кэтрин как-то в интервью признался, что они готовы к такому шагу. «С Божьей помощью в свое время она станет замечательной мамой. У нее прекрасные родители, братья и сестра, она заполняет все мои недостатки», – не мог сдержать эмоций Пратт.