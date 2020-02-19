Беременность ей к лицу: Джамала очаровала нежным образом в Одессе

Джамала недавно поразила всех, сообщив о своей второй беременности. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым она уже воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнится два года. Певица особо не раскрывает подробности своего интересного положения, но ее живот уже заметно округлился. К слову, как призналась артистка, ее супруг даже боялся сразу поверить, когда узнал радостную новость.

Судя по всему, чувствует звезда себя хорошо - в январе она вместе с мужем и сыном отдохнула в Египте, а сейчас выходит в свет и даже выступает на сцене. На днях Джамала дала концерт в Одессе и поделилась несколькими фото в своем Instagram.

Беременная певица предстала в нежном и милом образе - она выбрала для выхода на сцену блестящее розовое платье на бретельках с откровенным декольте, а сверху набросила серебристый плащ. Слегка завитые волосы и макияж в нюдовых тонах завершает утонченный лук исполнительницы.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Одеса. Говорила, що ваше місто робить особливим не море, не смачна їжа, не шарм вулиць та будинків, а саме люди! Чи мені так пощастило з вами? Дякую за теплу зустріч! За подарунки! За квіти! Ваша Джа", - поблагодарила за теплый прием артистка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники оставили Джамале много теплых слов и душевных пожеланий.

Ой какая красотка

ви супер храни Вас Боже

Очень душевный концерт ,а голос просто космос

Спасибо! Это было круто, душевно, без пафоса! Вы настоящая и уникальная!

Спасиибо! Было прекрасно!

Потрясающая

Фантастично, гарна красуня Джамала

Спасибо за Вашу душу в музыке, спасибо за концерт

Самая лучшая

Больше отдыхайте! И меньше переездов. Я переживаю

Рада за вас.Хай і надалі у вас все буде як найкраще!!!!!!!

Красуня

Спасибо что подарили такие прекрасные эмоции, люблю

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала засветила округлившийся животик на атмосферных кадрах.