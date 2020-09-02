Беременность - не болезнь: Илона Гвоздева об участии в Танцах со звездами и реакции на критику

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцовщица пообещала, что они с Дмитрием Танковичем еще всех удивят

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая сейчас находится на последних сроках беременности, удивила многих своим решением принять участие в новом сезоне Танцев со звездами. В первом прямом эфире, который состоялся 30 августа, она вместе со своим партнером Дмитрием Танковичем исполнила зажигательный танец ча-ча-ча, получив в ответ изрядную порцию критики и недоумения. В интервью OBOZREVATEL Илона рассказала, тяжело ли ей танцевать в положении, чего ждать дальше от их пары и как она реагирует на критику в сети.

Танцовщица не устает повторять, что беременность - не болезнь и не повод не вести активную жизнь и много двигаться, если состояние это позволяет.

"На своем примере могу с точностью сказать, что беременность – это не болезнь. Я постоянно в движении, танцую, воспитываю дочь, делаю домашнюю работу, выполняю все те же функции, что и обычная женщина в обычном состоянии. Конечно, каждый организм и случаи индивидуальны, но в целом, все зависит от внутреннего настроя и от того, как именно женщина себя чувствует. Есть, конечно, и свои сложности, особенно на последних месяцах беременности: отеки, тяжесть в спине, изжога, иногда смена настроения, но все это можно пережить, если смотреть на это позитивно и использовать вспомогательные средства, которые помогут уменьшить эти неприятные моменты", - отметила Гвоздева.

Илона Гвоздева остается очень активной на последних сроках беременности (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Участница шоу поделилась, что ее врач одобрил занятия танцами и следит за нагрузками и процессом.

"Поскольку я веду очень активный образ жизни и в целом всегда при любом состоянии танцую, ни первая, ни вторая беременность не стала для меня преградой. Конечно же, активность я снизила, и все тренировки делаю исключительно под наблюдением своего врача. Также он одобрил занятия танцами, внёс свои корректировки в тренировочный режим, за что я ему благодарна. Врач сказал, что даже полезно танцевать, если нет противопоказаний. Ведь танцы – это прежде всего эмоции, а положительные эмоции при беременности только улучшают общее состояние женщины и плода", - рассказала Илона.

Она призналась, что они с Дмитрием планируют удивлять зрителей, даже без исполнения поддержек.

"Поддержек, конечно же не будет, все танцы будут исполняться исключительно в рамках допустимого моего положения, но это не значит, что можно будет легко исключить моего партнера Дмитрия Танковича из списка конкурентов. Моя беременность никак не отражается на работоспособности моего партнера, я бы даже сказала наоборот, он работает за нас всех. И, в конечном итоге, танец строится не только на поддержках, важна история, образы, танцевальная лексика, а поддержки всего лишь усиливают общий эффект. Так что, думаю, мы и без них сможем удивлять и радовать наших зрителей", - уверена хореограф.

Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович обещают удивлять на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Что касается критики, она привыкла не обращать на нее внимания.

"Критика была, есть и будет всегда. Сколько людей – столько и мнений, если бы я постоянно реагировала на критику в свой адрес, тогда бы никогда не добилась всего того, что имею сейчас. Как говориться: "Собака лает-караван идет". Моя жизнь – мой выбор!" - заявила Гвоздева.

Напомним, что ранее мы выбрали топ-5 самых горячих звездных пар Танцев со звездами-2020.