Беременная жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына (фото)

Комнату будущая мама оформила в светлых тонах - белом, бежевом, кофейном.

На одном из фото Репяхова позирует рядом с колыбелькой для малыша. Она одета в белое платье миди, подчеркивающее ее внушительный животик.

В детской уже есть вся необходимая мебель, а в шкафах и ящиках уже лежит одежда для новорожденного.

Беременная Екатерина Репяхова уже подготовила детскую для сына (instagram.com/repyahovakate)

Супруга Павлика отметила, что они отдали предпочтение мебели украинского производителя.

"История выбора мебели для Мишутки. Изначально думала покупать итальянскую мебель, которая намного дороже, чем наша (украинская). После того, как поездила сравнила, поняла, что нет никакого смысла переплачивать в три раза больше. Качество идеальное и цена дешевле. Реально им нет равных. Цена- качество. Мы довольны безумно. Как видите на фото у нас и шкаф, и пеленатор, и кроватка", - поделилась девушка.

Подписчикам очень понравилась детская, о чем они сообщили в комментариях.