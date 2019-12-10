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Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 14:31
Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми
Милла Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Звезда показала, как проводит время со своими дочками перед Новым годом

Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович, которая вскоре станет трижды мамой, показала как проводит время в предпраздничный период со своими дочерьми – 12-летней Эвер и 4-летней Дэшиэл.

На свою страницу в Instagram она выложила фото возле общественной новогодней елки. Позже семейство отправилось на каток. Но, несмотря на счастливые фото детей, в подписи к кадрам актриса написала, что 2019 год был слишком трудным.

Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьмиДети Миллы Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Йовович написала о страданиях людей, в частности, бездомных. Милла призвала делать благотворительные взносы даже несколькими долларами для того, чтобы чуточку сделать их жизнь комфортнее и легче.

"Трудно ездить и видеть людей, которые пытаются выжить. Увидев столько страданий, я хочу провести как можно больше времени с детьми и делать вещи, которые заставляют их лица улыбаться. Настолько замечательно видеть, как любовь между ними растет ежедневно и видеть, как моя старшая с каждым разом лучше выполняет роль старшей сестры", – написала в сети она.

Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

Дети Миллы Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Кроме того, голливудская звезда, которая потеряла ребенка, наблюдает, как во время нынешней беременности, ее старшая дочь Эвер все больше доказывает свою зрелость и пытается помочь маме.

Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

Дети Миллы Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

"Я так благодарна своим удивительным детям. Счастье, которое они приносят, несказанное. Мы поехали кататься на коньках вместе, и это было очень весело. Я так дорожу этими моментами. Услышав их радостные крики и смех... Благодарна. Благодарна. Благодарна", - резюмировала Милла.

Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

Дети Миллы Йовович (Фото: instagram.com/millajovovich)

Напомним, ранее Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенка.

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