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Беременная Лилия Подкопаева показала внушительный живот на чувственном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.08.2019 - 16:37
Беременная Лилия Подкопаева показала внушительный живот на чувственном фото
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Будущая мама позировала лежа на полу

Знаменитая украинская спортсменка Лилия Подкопаева готовится вновь стать мамой - при этом беременная знаменитость не отказалась от активного образа жизни и просто-таки светится от счастья. Чтобы запомнить это волшебное время ожидания чуда, она делает нежные профессиональные фото. Так, на своей странице в Instagram гимнастка, которая ранее показала редкий снимок с возлюбленным, опубликовала чувственный кадр.

На нежном черно-белом фото Лилия в черном боди позирует, лежа на полу на боку и демонстрируя заметно округлившийся животик.

"Приглашая еще одну душу войти в нашу жизнь, мы принимаем на себя священное обязательство любить и лелеять тот божественный импульс, который создал человечество", - трогательно прокомментировала кадр Подкопаева.

Беременная Лилия Подкопаева показала внушительный живот на чувственном фото

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Отметим, что у Олимпийской чемпионки уже есть двое детей - приемный сын Вадим и дочь Каролина от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Отец же будущего ребенка - новый супруг Подкопаевой, бизнесмен Игорь Дубинский, который родом из Киева, но обитает в США.

Умиленные подписчики оставили Лилии множество теплых отзывов.

  • Очень красивое фото. Прекрасные слова
  • Красивая и нежная
  • Мурахи-мурахи побежали по коже....ты настолько прекрасна, настолько, что нет никаких слов...
  • Очень красиво!!! Очень!!!!
  • Вот такие должны быть фото,просто хочется любоваться (а не еле прикрытая грудь и живот)
  • Какие верные и правильные слова....
  • Так ніжно і чуттєво
  • Невероятно красиво
  • Абсолютное счастье
  • Дуже ніжно і душевно
  • Нет слов,....очень красиво

Беременная Лилия Подкопаева показала внушительный живот на чувственном фото

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, беременная Лилия Подкопаева взбудоражила сеть вдохновляющим обращением. "Если стоит выбор между "да" или "нет", выбирайте "да"! Сделайте это. Поцелуйте, обнимите, догоните, встретьтесь, скажите. И пусть выйдет ерунда, зато хоть попытались. Д.Д", - оставила она мотивирующий текст.

Также Лилия Подкопаева покорила выходом в свет в стильной блузке-вышиванке.

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Новости Украины Лилия Подкопаевабеременность
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