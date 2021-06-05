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Беременная Катя Осадчая поразила ярким образом для прогулок

Новина українською →
Киев, Суббота 05 июня 2021 13:12
Беременная Катя Осадчая поразила ярким образом для прогулок Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая не так давно обьявила о своей третьей беременности, похвасталась ярким и удобным образом для летних прогулок.

Снимком в красочном наряде знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Катя очень рада, что наконец-то стало теплее и можно с комфортом гулять по вечерам. На встречу с подругами звезда пришла в модном костюме оversize малинового цвета, состоящего из широких брюк и удлиненного пиджака. Под него она надела белую рубашку.

Осадчая дополнила лук белыми кроссовками. Волосы она собрала сзади, а также сделала легкий макияж.

Беременная Катя Осадчая поразила ярким образом для прогулокБеременная Катя Осадчая поразила ярким образом для прогулок

Катя Осадчая примерила модный костюм оверсайз (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо в місті. Я так люблю гуляти містом і вже традиційно ввечері після прогулянок опиняємося на терасі. Радьте улюблені тераси і секретні місця в Києві і не тільки, будемо випробовувати нові маршрути", - поделилась ведущая.

Поклонники оценили модный аутфит Кати и не оставили ее без комплиментов.

  • Вау, дуже гарний лук
  • Ой...какой костюмчик
  • Красуня
  • Чудесная
  • Очень яркий модный костюмчик
  • Дуже гарно виглядаєте (зрештою як завжди)
  • Ви дуже гарні
  • От кого костюм, очень классный?
  • Дуже гарний костюм
  • Бажаю легкої вагітності - дівчаток добре носити; і буде красуня!
  • Красотка! Но сначала я подумала, что Катя мебель переставляет! Здоровья , любви, радости желаю!
  • Катя, шикарно!!!

Напомним, ранее беременная Катя Осадчая в роскошном платье заворожила красочными фото из Грузии. Ведущая продолжает активно работать и в "интересном положении".

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