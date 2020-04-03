Беременная дочь Ольги Сумской дала советы, как быстро и легко уснуть

Пандемия коронавируса и объявленный карантин изменили жизни множества людей, в том числе и знаменитостей. Зато у них появилось больше свободного времени, которое они тратят на прямые эфиры, онлайн концерты и общение с поклонниками в соцсетях. Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная строго соблюдает карантин и почти не выходит из дома, ведь 29-летняя актриса сейчас находится в положении. Тоня с удовольствием публикует в Instagram нежные кадры из "беременных" фотосессий и делится своими новостями и советами.

Так, девушка выложила новый эффектный кадр, на котором запечатлена в светло-сером кожаном плаще, подчеркнувшим округлившийся животик, и бежевых туфлях. Паперная отметила, что карантин точно повлиял на режим и многим стало сложнее вовремя уснуть.

Артистка поделилась списком того, что помогает лично ей легко и быстро отправиться в царство Морфея.

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

"В дни, когда ты настолько сильно устаешь, что хочешь просто упасть в кровать и моментально отключиться, очень тяжело даже думать о каких-либо действиях перед отходом ко сну. А вот во время карантина у нас все иначе , правда же?)

По-моему, режим каждого сдвинулся часа на два минимум . И тут уже попробуй уснуть ...

Вот чего придерживаюсь я лично:

отложите телефон от себя как можно дальше ,а то он ведь так и манит нас всех особенно перед сном.

не пейте чай за 2-3часа до сна (это касается и большого количества воды)

смывать макияж перед сном и, конечно же, наносить крем, каждому свой, я вот не люблю жирные ночные крема например, мне подходят более легкие основы.

проветривать и охлаждать помещение перед сном. При прохладной температуре легче вырабатывается гормон сна",

- дала рекомендации Тоня.

Подписчики благодарят актрису за полезные советы и желают ей беречь себя и больше отдыхать.

Очень полезная информация. Так как я уже более недели встаю в 5 утра,мне очень важно вовремя лечь спать. Благодарю Вас

Здоровья вам, Тонечка, берегите себя! Вы прелестны!

чудесная малышка,всегда поднимаете настроение

Да,карантин перевёл стрелки часов на два часа назад..

Вагітні жінки дуже чарівні

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, беременная дочь Ольги Сумской Тоня Паперная растрогала нежным фото с мамой.