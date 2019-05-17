Беременна? Украинская певица взбудоражила фанов округлившимся животом

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Новое фото артистки вызвало бурные споры в сети

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха старается не выставлять свою личную жизнь напоказ - недавно стало известно, что у певицы есть жених, однако она не раскрывает никаких подробностей об избраннике, утверждая, что счастье любит тишину. Однако новые фото артистки в Instagram вызвали бурные споры среди ее подписчиков - многие разглядели на них якобы заметно округлившийся животик и тут же заподозрили ее в беременности.

На фото Виктория позирует на фоне заката на набережной города Днепр у блестящего зеленого шара, прислонившись к нему спиной. При этом ее живот действительно несколько выпирает, что и заставило фанов задуматься об "интересном положении" исполнительницы.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица запечатлена в джинсах и короткой футболке, которая задралась еще больше, так как девушка подняла руки над головой.

"Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь оно сбудется", - интригующе подписала публикацию Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

При этом некоторые подписчики уверяют, что Вика вовсе не беременна, так как живот выпирает сразу под грудью, а при беременности такого не бывает, округлость находится намного ниже.

"Беременная?"

"Похоже, что беременна"

"Блин, ну какой животик?? Под грудью он растет, что ли?"

"Какой-то странный живот) как на беременность, так не в желудке ж ребенок растет)) Наверное просто неудачно футболка загнулась)"

"Появился животик"

"И мне животик показался))"

"Какой животик, живот под грудью не растет! И если бы она действительно была бы в положении, я думаю Вика бы не выставляла свое счастье на показ и на все общее обозрение и обсуждение!! Счастье любит тишину и не предназначено для обозрения"

"Только бывшие или нынешние беременные не написали о том, что беременная. Потому что знают и понимают, и видят, что не беременная"

"Странный животик"

"Это она просто намекнула, какое желание, надула)"

"А мне кажется, что уже сбылось)"

Ранее Виктория из "НеАнгелов" показала забавное и трогательное видео. В ролике ее маленькая племянница Лиза танцует с подружкой под хит группы, стараясь копировать звезд.

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