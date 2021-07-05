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Беременная Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьем

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 13:34
Беременная Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьем Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает активно работать, несмотря на третью беременность. Она показала новый стильный образ со съемок и покорила сеть.

Фотографиями в роскошном летнем платье звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Для съемок Катя выбрала очень женственное и нежное платье лилового цвета, которое подчеркнуло ее интересное положение..Наряд в пол интересен вырезами на плечах и оборками в районе шеи и на рукавах.

Осадчая дополнила аутфит бирюзовыми босоножками на низком ходу и белой шляпкой, а волосы собрала в элегантный пучок. Нежный макияж завершает образ.

Беременная теледива эффектно позировала в фотозоне, украшенной множеством цветов.

Беременная Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьемБеременная Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьемБеременная Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьем

Катя Осадчая подчеркнула беременный животик женственным платьем в пол (фото: instagram.com/kosadcha)

"Одне фото не змогла вибрати, вам яке до вподоби 1, 2 чи 3?" - поинтересовалась у фолловеров ведущая.

Те не стали скупиться на комплименты и оставили Кате много теплых слов, восхищаясь ее красотой и нарядом.

  • Катя, вас само положение уже делает прекрасной на любом фото
  • Все нравятся, ВЫ просто роскошная
  • Катя, Ви чарівна
  • На фото хорошо виден животик, Вам очень идет
  • Всі фото суперові
  • Все фото прекрасные. Вы великолепны, Катя
  • Сукня фасон і колір гарні
  • Вам очень идёт такой цвет!
  • Все прекрасны,цвет платья вообще бомба
  • Накінець у Каті живіт видно!
  • Катюша Вы прелестны.., впрочем , как всегда!

Напомним, ранее беременная Осадчая показала расслабленный выходной на яхте с мужем и сыном.

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Катя Осадчая образ ведущая
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