Беременная Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьем
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает активно работать, несмотря на третью беременность. Она показала новый стильный образ со съемок и покорила сеть.
Фотографиями в роскошном летнем платье звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Для съемок Катя выбрала очень женственное и нежное платье лилового цвета, которое подчеркнуло ее интересное положение..Наряд в пол интересен вырезами на плечах и оборками в районе шеи и на рукавах.
Осадчая дополнила аутфит бирюзовыми босоножками на низком ходу и белой шляпкой, а волосы собрала в элегантный пучок. Нежный макияж завершает образ.
Беременная теледива эффектно позировала в фотозоне, украшенной множеством цветов.
Катя Осадчая подчеркнула беременный животик женственным платьем в пол (фото: instagram.com/kosadcha)
"Одне фото не змогла вибрати, вам яке до вподоби 1, 2 чи 3?" - поинтересовалась у фолловеров ведущая.
Те не стали скупиться на комплименты и оставили Кате много теплых слов, восхищаясь ее красотой и нарядом.
- Катя, вас само положение уже делает прекрасной на любом фото
- Все нравятся, ВЫ просто роскошная
- Катя, Ви чарівна
- На фото хорошо виден животик, Вам очень идет
- Всі фото суперові
- Все фото прекрасные. Вы великолепны, Катя
- Сукня фасон і колір гарні
- Вам очень идёт такой цвет!
- Все прекрасны,цвет платья вообще бомба
- Накінець у Каті живіт видно!
- Катюша Вы прелестны.., впрочем , как всегда!
Напомним, ранее беременная Осадчая показала расслабленный выходной на яхте с мужем и сыном.