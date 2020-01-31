ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беременна или наела? Бритни Спирс взволновала фанатов заметно округлившимся животиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.01.2020 - 19:19
Беременна или наела? Бритни Спирс взволновала фанатов заметно округлившимся животиком
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала чересчур круглый животик

Бритни Спирс, которая в последнее время была занята судебными разбирательствами по поводу опеки детей, наконец вернулась в свой микроблог. Певица запостила новое видео, где в компании своего любимого мужчины занимается йогой. Ролик снят некоторое время назад, на фоне рождественской елки, а потому подпись Бритни оставила соответсвующую: "Когда моя елка все еще стояла... Ха-ха... Ох, как мне ее не хватает! Надеюсь, у вас, ребята, замечательный день... Благослови вас Бог!", – написала звезда.

Беременна или наела? Бритни Спирс взволновала фанатов заметно округлившимся животикомБеременна или наела? Бритни Спирс взволновала фанатов заметно округлившимся животикомБеременна или наела? Бритни Спирс взволновала фанатов заметно округлившимся животикомБритни засветила округлившиеся формы (фото: instagram.com/britneyspears)

На видео Бритни, как всегда, удивила своей пластикой. Девушка выполняет достаточно сложные асаны, включая "мостик" на локтях, элементы шпагата и стойку на голове… Одета она в черные джинсы со спущенной линией талии, а также ярко-салатный кроп-топ. Волосы звезда собрала в высокий небрежный пучок на затылке, а макияж решила не делать.

Бритни занимается йогой (видео: instagram.com/britneyspears)

Есть на видео и романтичные детали. Бойфренд девушки, который по совместительству и ее фитнес-тренер, часто контролирует правильность выполнения тех или иных упражнений. В этот раз он одобрил старания своей любимой, а потому просто подошел и поцеловал ее в губы. После чего удалился по своим делам.

Беременна или наела? Бритни Спирс взволновала фанатов заметно округлившимся животикомОбычно живот Спирс идеально плоский (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники остались в восторге от гибкости и физической подготовки 38-летней поп-принцессы. "Фитнес-икона", "Богиня йоги", "Что за гибкость", – пишут они… Но также не обошли стороной фанаты и тему заметно располневшей фигуры Спирс. Округлившийся животик особенно бросается в глаза на первых секундах видео. "Бритни беременна или просто наела?", – недоумевают подписчики. Что ж, время покажет!

В полупрозрачном платье: Бритни Спирс показала соблазнительный образ и призвала всех любить себя Любимый, пляж и развлечения: Бритни Спирс показала, как отметила 38-летие (видео)
Новости Украины Бритни Спирс
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь