Вагітна чи просто наїла? Брітні Спірс схвилювала фанатів кругленьким животиком

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала надто круглий животик

Брітні Спірс, яка останнім часом була зайнята судовими розглядами з приводу опіки дітей, нарешті повернулася в свій мікроблог. Співачка запостила нове відео, де в компанії свого коханого чоловіка займається йогою. Ролик знятий деякий час тому, на тлі різдвяної ялинки, а тому підпис Брітні залишила відповідний: "Коли моя ялинка все ще стояла... Ха-ха... Ох, як мені її не вистачає! Сподіваюся, у вас, друзі, чудовий день... Благослови вас Бог!" – написала зірка.

Брітні засвітила округлі форми (фото: instagram.com/britneyspears)

На відео Брітні, як завжди, здивувала своєю пластикою. Дівчина виконує досить складні асани, включаючи "місток" на ліктях, елементи шпагату та стійку на голові... Одягнена в чорні джинси зі спущеною лінією талії, а також яскраво-салатовий кроп-топ. Волосся зірка зібрала високий недбалий пучок на потилиці, а макіяж вирішила не робити.

Брітні займається йогою (відео: instagram.com/britneyspears)

Є на відео і романтичні деталі. Бойфренд дівчини, який за сумісництвом виконує роль її фітнес-тренера, часто контролює правильність виконання тих чи інших вправ. Цього разу він схвалив старання своєї коханої, а тому просто підійшов і поцілував її в губи. Після чого пішов по своїх справах.

Зазвичай живіт Спірс ідеально плоский (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники залишилися в захваті від гнучкості та фізичної підготовки 38-річної поп-принцеси. "Фітнес-ікона", "Богиня йоги", "Що за гнучкість", – пишуть вони... Але також не обійшли стороною фанати і тему помітно розповнілої фігури Спірс. Кругленький животик особливо впадає в очі на перших секундах відео. "Брітні вагітна або просто наїла?", – дивуються фоловери. Що ж, час покаже.