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Вагітна чи просто наїла? Брітні Спірс схвилювала фанатів кругленьким животиком

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 19:19
Вагітна чи просто наїла? Брітні Спірс схвилювала фанатів кругленьким животиком
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала надто круглий животик

Брітні Спірс, яка останнім часом була зайнята судовими розглядами з приводу опіки дітей, нарешті повернулася в свій мікроблог. Співачка запостила нове відео, де в компанії свого коханого чоловіка займається йогою. Ролик знятий деякий час тому, на тлі різдвяної ялинки, а тому підпис Брітні залишила відповідний: "Коли моя ялинка все ще стояла... Ха-ха... Ох, як мені її не вистачає! Сподіваюся, у вас, друзі, чудовий день... Благослови вас Бог!" – написала зірка.

Вагітна чи просто наїла? Брітні Спірс схвилювала фанатів кругленьким животикомВагітна чи просто наїла? Брітні Спірс схвилювала фанатів кругленьким животикомВагітна чи просто наїла? Брітні Спірс схвилювала фанатів кругленьким животикомБрітні засвітила округлі форми (фото: instagram.com/britneyspears)

На відео Брітні, як завжди, здивувала своєю пластикою. Дівчина виконує досить складні асани, включаючи "місток" на ліктях, елементи шпагату та стійку на голові... Одягнена в чорні джинси зі спущеною лінією талії, а також яскраво-салатовий кроп-топ. Волосся зірка зібрала високий недбалий пучок на потилиці, а макіяж вирішила не робити.

Брітні займається йогою (відео: instagram.com/britneyspears)

Є на відео і романтичні деталі. Бойфренд дівчини, який за сумісництвом виконує роль її фітнес-тренера, часто контролює правильність виконання тих чи інших вправ. Цього разу він схвалив старання своєї коханої, а тому просто підійшов і поцілував її в губи. Після чого пішов по своїх справах.

Вагітна чи просто наїла? Брітні Спірс схвилювала фанатів кругленьким животикомЗазвичай живіт Спірс ідеально плоский (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники залишилися в захваті від гнучкості та фізичної підготовки 38-річної поп-принцеси. "Фітнес-ікона", "Богиня йоги", "Що за гнучкість", – пишуть вони... Але також не обійшли стороною фанати і тему помітно розповнілої фігури Спірс. Кругленький животик особливо впадає в очі на перших секундах відео. "Брітні вагітна або просто наїла?", – дивуються фоловери. Що ж, час покаже.

В напівпрозорому платті: Брітні Спірс показала спокусливий образ і закликала всіх любити себе Коханий, пляж і розваги: Брітні Спірс показала, як відзначила 38-річчя (відео)
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