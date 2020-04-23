Она беременна? 46-летняя Хайди Клум похвасталась округлившимся животиком

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель принимает поздравления

Хайди Клум вышла замуж за музыканта Тома Каулитца летом прошлого года. С тех пор в сети периодически появляются новости о беременности 46-летней модели. Так, она уже не раз попадала под подозрение из-за своих свободных нарядов или неудачного ракурса. Однако каждый раз информация оказывалась ложной. В этот раз звезда сама решила подлить масла в огонь, опубликовав забавное фото с «беременным животиком».

Хайди с мужем и его братом (фото: принтскрин instagram.com/heidiklum)

На снимке позирует сама вечномолодая Хайди, ее муж Том Каулитц, а также брат-близнец Тома Билл, который часто сопровождает пару. Все трое подняли одежду и демонстрируют животы, которые специально решили не втягивать. Модель при этом разумеется, смотрится наиболее вызывающе. Она одета в кружевной топ, бикини, а также вязаный кардиган и шапку. «Ужин был хорош», – написала звезда, говоря прямо, что их фигуры – результат съеденной накануне вкусной еды. Те не менее, поклонники не стали вникать в суть слов Хайди, а принялись поздравлять ее с беременностью.

Выглядит, словно ты беременна

Это то, о чем я думаю? Ребенок?

Поздравляю!

Ты… эм… беременна?

Ты благословлена, прекрасная женщина

Ты снова беременна

Должна ли я поздравить тебя?

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/heidiklum)

Напомним, у Хайди Клум уже есть четверо детей от предыдущих отношений: 15-летняя дочь Хелен, а также сыновья – 14-летний Генри и 13-летний Йохан родились в союзе с певцом Силом. Также музыкант удочерил 11-летнюю Лу – ею Хайди Клум была беременна на момент встречи будущих супругов. Биологический отец девочки – бизнесмен Флавио Бриаторе, с которым она разорвала отношения вскоре после беременности.

Со всеми детьми своей жены нынешний супруг Клум – 30-летний Том – отлично ладит и часто проводит время. Все они присутствовали на свадьбе мамы и даже подготовили паре романтичный подарок в виде рисунка, где изображены Хайди с Томом на их роскошной яхте.