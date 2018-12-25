"Белочки" и "снежинки": звезды украинского шоу-бизнеса поздравили с Новым годом и очаровали своими детскими фото

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Коллекция детских фотографий с поздравлениями от звезд в новогодней подборке

В канун Нового года звезды шоу-бизнеса и ведущие популярных программ поздравили украинцев с наступающими праздниками, и поделились своими детскими воспоминаниями и фото, пишет ТСН.ua.

"Я желаю всем читателям, в первую очередь мира, чтобы следующий год стал именно тем годом, который мы запомним как год, в котором наступил мир и согласие в нашей стране", - пожелала телеведущая Екатерина Осадчая.

Для каждой семьи она пожелала взаимопонимания, возможности услышать друг друга, и хорошо отпраздновать Новый год. Она показала свой милый детский снимок, сделанный в детском саду на утреннике.

Фото: Катя Осадчая (фото ТСН.ua)

"Согласия, мира и добра всем в новом году! Реализации задумчивых идей и мечтаний, будьте здоровыми и счастливыми! С Новым годом!", - поздравила Тоня Матвиенко.



"Друзья, поздравляю вас с новогодними праздниками! В новом году пусть будет больше хороших новостей!", - поделился хорошим настроением Арсен Мирзоян. Арсен показал фото, на котором он еще мальчиком позирует с игрушечным музыкальным инструментом.

Фото: Арсен Мизоян (прес-служба Арсена Мирзояна для ТСН.ua)

"Делайте добрые дела в новом 2019 году и ежедневно дарите улыбки окружающим!", - порекомендовала Злата Огневич.

Она предложил не бояться быть собой и раскрывать свои границы, быть готовым к экспериментам, в том числе и со своим музыкальным вкусом. На радость своим поклонникам, Злата показала детский снимок, на котором она еще совсем маленькая.

Фото: Злата Огневич (прес-служба Златі Огневич для ТСН.ua)

"Я хотел бы пожелать всем в новом году сделать какое-нибудь открытие - побывать там, где вы никогда не были, или попробовать что-то новое. Это не обязательно должно быть экстремальное путешествие в кратер вулкана. Пусть это будет даже неизведанный вами уголок родной области. Главное, чтобы это открытие принесло вам новые впечатления. Не бойтесь расширять свои границы", - поздравил ведущий программы "Мир Наизнанку" Дмитрий Комаров.

Он пожелал, чтобы год Свиньи принес благополучие, яркие эмоции, захватывающие путешествия и настоящую искреннюю любовь.

Певица TAYANNA также поделилась своей детской фотографией, на ней она в образе "снежинки".

Фото: TAYANNA (прес-служба TAYANNA для ТСН.ua)

Недавно мы рассказали, что Дэвид Бекхэм, футболист и глава многодетного семейства на своей страничке в соцсетях также поделился семейными рождественскими традициями, которые берут начало еще в его детстве, и поздравил всех с Рождеством.

А популярная певица Ани Лорак, восхитила поклонников семейным фото с дочкой Софией на фоне сверкающей огнями елки. В этот раз возле праздничного дерева они были только вдвоем, потому что певица находиться в процессе развода со своим мужем Муратом.

Еще мы узнали, как Сергей Притула, ведущий и актер, любит отмечать Новый год, и о том, почему он не отдыхает на украинских курортах.

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