В белье и на каблуках: Sonya Kay "взорвала" сеть откровенными фото

Певица интригует поклонников новыми съемками
Украинская певица Sonya Kay поразила поклонников новыми пикантными фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков в достаточно откровенном образе. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.
Фотографом выступил Андрей Софийченко, за стиль отвечала Аиша Милевская.
Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Поклонники певицы остались в восторге от нового образа и засыпали Соню комплементами.
Рядом с откровенными снимками Sonya Kay опубликовала отрывки из нового клипа на песню "Ходимо". В этом видео певица также придерживается нового смелого образа, сделав акцент на своих длинных и стройных ногах, выбрав черное боди и чулки.
Видео: instagram.com/sonyakayofficial
Напомним, ранее Sonya Kay рассказала, почему не хочет, чтобы ее называли племянницей Ротару.