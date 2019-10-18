В белье и на каблуках: Sonya Kay "взорвала" сеть откровенными фото

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Певица интригует поклонников новыми съемками

Украинская певица Sonya Kay поразила поклонников новыми пикантными фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков в достаточно откровенном образе. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.

Фотографом выступил Андрей Софийченко, за стиль отвечала Аиша Милевская.

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Поклонники певицы остались в восторге от нового образа и засыпали Соню комплементами.

"Щойно побачена та осягнута мною ідеальність цих стегон закарбувалася у свідомості навіки"

"Соня как всегда на порядок выше всех!!!! Молодец так держать!!!!! Ты лучшая!!!!"

"Сказати що це бездоганно, нічого не сказати. Я хочу у наступному житті народитися із чогось саме такого!"

"Ти неймовірна чарівна"

"Соня, ты с каждым фото все лучше и лучше становишься!!!! Как и твои песни в принципе!"

Рядом с откровенными снимками Sonya Kay опубликовала отрывки из нового клипа на песню "Ходимо". В этом видео певица также придерживается нового смелого образа, сделав акцент на своих длинных и стройных ногах, выбрав черное боди и чулки.

Видео: instagram.com/sonyakayofficial

Напомним, ранее Sonya Kay рассказала, почему не хочет, чтобы ее называли племянницей Ротару.