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В білизні і на підборах: Sonya Kay "підірвала" мережу відвертими фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.10.2019 - 10:13
В білизні і на підборах: Sonya Kay "підірвала" мережу відвертими фото
Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Співачка інтригує шанувальників новими зйомками

Українська співачка Sonya Kay вразила шанувальників новими пікантними фото. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію знімків в досить відвертому образі. На фото Соня позує в білому напівпрозорій білизні і трендових ботильйонах.

Фотографом виступив Андрій Софійченко, за стиль відповідала Аїша Мілевська.

В білизні і на підборах: Sonya Kay &quot;підірвала&quot; мережу відвертими фото

В білизні і на підборах: Sonya Kay &quot;підірвала&quot; мережу відвертими фото

В білизні і на підборах: Sonya Kay &quot;підірвала&quot; мережу відвертими фото

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Шанувальники співачки залишилися в захваті від нового образу і засипали Соню комплементами.

  • "Щойно побачена та осягнута мною ідеальність цих стегон закарбувалася у свідомості навіки"
  • "Соня как всегда на порядок выше всех!!!! Молодец так держать!!!!! Ты лучшая!!!!"
  • "Сказати що це бездоганно, нічого не сказати. Я хочу у наступному житті народитися із чогось саме такого!"
  • "Ти неймовірна чарівна"
  • "Соня, ты с каждым фото все лучше и лучше становишься!!!! Как и твои песни в принципе!"

Поряд з відвертими знімками Sonya Kay опублікувала уривки з нового кліпу на пісню "Ходимо". У цьому відео співачка також дотримується нового сміливого образу, зробивши акцент на своїх довгих і струнких ногах, вибравши чорне боді та панчохи.

Відео: instagram.com/sonyakayofficial

Нагадаємо, раніше Sonya Kay розповіла, чому не хоче, щоб її називали племінницею Ротару.

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