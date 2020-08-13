Бегущая по волнам: Ольга Сумская заворожила яркими фото на берегу розового озера

Известная украинская актриса и ведущая, звезда сериала “Крепостная“ Ольга Сумская по примеру многих других украинских звезд этим летом путешествует по родной стране, открывая для себя новые неизведанные уголки. Сейчас она вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась на Херсонщину, где пара посетила уникальные розовые озера.

На своей странице в Instagram 53-летняя артистка поделилась красочными фото и видео с прогулок по берегу Лемурийского озера и озера Сиваш. Сумская устроила эффектную фотосессию прямо в воде, примерив яркий образ.

Знаменитость позировала в платье-балахоне розово-желтых оттенков, которое гармонично сочеталось с закатом, на фоне которого были сделаны кадры. Уложенные в красивые локоны волосы актрисы красиво развевались на ветру, пока она кружилась на мелководье.

Показала Ольга и фото с мужем, который выбрал джинсовые шорты и желтую майку.

"Ще трохи краси рожевого озера Сиваш і Лемурійського на Херсонщині! Якщо швидко гортати фото,можна побачити "Бегущую по волнам", - прокомментировала атмосферные фото Сумская.

А на озере Сиваш они с супругом весело обмазались целебной грязью, не жалея красивых нарядов.

"Це був фантастичний день разом з командою @ranok_ua !Вперше в житті побували з @vitaliyborysyuk на рожевому озері Сиваш, що на Херсонщині! Цілющі грязі біля озера найцінніші в Україні!" - поделилась артистка.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком устроили яркую фотосессию на розовых озерах Херсонщины (фото: instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети остались в полном восторге от завораживающего вида, а также лука и красоты актрисы.

Напомним, Ольга Сумская призналась, почему отказалась от уколов красоты и поделилась секретами ухода.

Ранее Ольга Сумская показала, как в начале июня открыла пляжный сезон и засветила фигуру в купальнике.