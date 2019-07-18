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Бегущая по волнам: Катя Осадчая восхитила стройной фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.07.2019 - 17:33
Бегущая по волнам: Катя Осадчая восхитила стройной фигурой в купальнике
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая наслаждается морем и теплом в Одессе

Популярная телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и двухлетним сыночком Иваном отправилась в Одессу - причем на удивление, просто отдохнуть, а не совмещая с работой, как у нее это нередко получается. Она с удовольствием делится в сети яркими моментами, которые проводит с любимыми мужчинами и друзьями в приморском городе.

Конечно же, не обходит Катя стороной и пляж - на своей странице в Instagram она показала красочное фото. На снимке стройная Осадчая запечатлена в модном черном купальнике с белыми полосками, при этом его верхняя часть - без бретелей.

Ведущая в солнцезащитных очках бежит по берегу моря, счастливо улыбаясь.

"Може і гарно, що вибори влітку. Море і тепло рятує від паноптікуму, що відбувається навколо. Всім видно, що цього разу владу вигризають, як ніколи. Вже виберіться хтось і робіть щось. А тим часом, позаду вже половина літа", - прокомментировала ведущая.

Бегущая по волнам: Катя Осадчая восхитила стройной фигурой в купальнике

Фото: Катя Осадчая в Одессе (instagram.com/kosadcha)

Еще одним снимком она поделилась в сториз своего аккаунта.

Бегущая по волнам: Катя Осадчая восхитила стройной фигурой в купальнике

Фото: Катя Осадчая в Одессе (instagram.com/kosadcha)

Подписчики восхищаются красотой и подтянутой фигурой знаменитости, а также ее стильным купальником.

  • Купальник супер!
  • Красиві, і Катруся, і купальник 
  • Купальник классный!
  • Як Вам водичка?
  • Хорошего отдыха!
  • Красотка вы Катя
  • Море не холодне?)
  • Гарне фото)
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая без макияжа поразила молодостью и красотой.

Кстати, Катя Осадчая и Юрий Горбунов не только отдыхают в Одессе, но и посещают знаковые светские и культурные мероприятия. Так, пара отправилась на премьеру фильма в рамках Одесского международного фестиваля в стильных нарядах.

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Новости Украины Катя Осадчаяотдыхведущая
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