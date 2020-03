Беда сплочает: Анджелина Джоли одолжила Брэду Питту $500 000 на судебные разбирательства

Анджелина Джоли (коллаж: РБК-Украина)

Фонд Брэда Питта переживает не лучшие времена

Возможно, Анджелина Джоли и Брэд Питт уже не считают друг друга близкими людьми, но они помогают друг другу в длительном судебном разбирательстве, связанном с некоммерческой благотворительной организацией Питта — «Make It Right Foundation».

Благотворительная организация голливудского актера, звезды фильма «Однажды в Голливуде» столкнулась с коллективным иском жителей Нового Орлеана, которые потеряли свои дома еще в 2005 году. И приобрели новые объекты недвижимости, построенные благотворительной организацией в окрестностях района «Lower Ninth Ward» («Нижний Девятый Административный район» американского города Новый Орлеан, штат Луизиана — прим. редакции).

В последние годы домовладельцы жаловались на низкое качество постройки домов, которое не соответствует жилищным стандартам. Жильцы обнаружили у себя в домах плесень, прогнившие доски и течь в крышах.

Адвокат от штата Луизиана Рон Остин предъявил иск организации от имени двух жителей, которые утверждают, что перенесли болезни, связанные с токсичными свойствами некачественных материалов, которые использовались при постройке жилых помещений.

Как сообщает издание The Sun, согласно обнародованным налоговым документам благотворительный фонд Анджелины Джоли «Мэддокс Джоли-Питт (MJP)» одолжил фонду «Make It Right Foundation» сумму в размере 500 000 $ «беспроцентного займа» на государственную, благотворительную деятельность, чтобы покрыть расходы в связи с дефицитом финансирования в строительной сфере. А также на покрытие судебных исков, накрывших фонд Брэда Питта.

Также стало известно, что фонд «Мэддокса Джоли Питта (MJP)» выделил более 4-х миллионов долларов в фонд Питта в период с 2007 по 2009 год чтобы помочь пострадавшим от урагана Катрина.

Между тем, имена Джоли и Питта вновь пестрят в заголовках популярных изданий после того, как выяснилось, что Джоли злиться на свою родную дочь Шайло после того, как та провалила пробы на свою первую голливудскую роль. Джоли считает, что проблема с кастингом возникли из-за бывшей жены Питта, Дженнифер Энистон, которая проводила пробы актёров.

Однако Энистон, в свою очередь, опровергает данное обвинение и утверждает, что не хочет ввязывать в любовные треугольники с Питтом и выяснять отношения с Джоли. Во время своего интервью американскому журналу «Vanity Fair» Энистон призналась, что воспитывалась в семье с разведёнными родителями, что научило её не держать обид на других людей.