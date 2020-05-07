Барышня-крестьянка: Вика из НеАнгелов в платке и с косой поразила фотосетом в коровнике

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица не боится посмеяться над собой и показаться в забавном виде

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы - настоящая икона стиля и регулярно восхищает поклонников трендовыми образами и стройной фигуркой. Однако в повседневной жизни она предпочитает удобный спортивный стиль, а на карантине так тем более. Певица проводит его с родными в Харькове и на даче поблизости и зачастую обходится без макияжа. Сейчас артистка отправилась к родственникам в село Борщевка, где явно весело проводит время.

Вика поразила подписчиков своего Instagram необычным луком и атмосферной фотосессией, которую устроила прямо в коровнике вместе с его обитателями и маленькой племянницей. При этом девушка предстала в образе настоящей барышни-крестьянки - она надела розовую майку, из расписного платка соорудила себе длинную юбку, а еще один набросила на плечи как накидку. Завершают колоритный лук полное отсутствие макияжа на лице Смеюхи и слегка растрепанная коса.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица эффектно позировала вместе с коровами - как одна, так и с племяшкой. На некоторых кадрах она запечатлена с ведром - и Вика действительно подоила корову, что она продемонстрировала на видео!

"Не боимся мы мороза, греет нас тепло навоза", - шутливо прокомментировала необычные кадры исполнительница.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети пришли в восторг от открытости и чувства юмора девушки и по достоинству оценили ее яркий этно образ.

Прикольно, вы такая простая, ничего не смущаетесь, не боитесь. это правильно, мне нравится, так держать дальше))

Такая классная, даже не думала что вы такая

Обожаю Вашу простоту и открытость! Вы большая умница и красотка!

вообще очень круто то, шо показываешь обычную жизнь, а не гламурный весь этот движ, отредактированые пластмассовые фото и прочую хрень.

Такая настоящая!!!

Какая красота

Красивый образ Виктория, а вы по настоящему доили буренку?

Яка гарна дівчина!!!

Барышня-крестьянка.

Так, глядишь, и остаться захотите)

Греет действительно здорово. Хотя и запах не очень

Оце доярка агонь

Как всегда классная )))

Вика, просто роскошная этно фотосессия

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Ранее Вика из группы НеАнгелы показала собственный оригинальный способ противостоять коронавирусу.