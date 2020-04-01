Барских запускает серию одиночных вечеринок в стиле #STAYHOME

Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

Премьера трека: Самый успешный сингл зимне-весеннего сезона «Лей, не жалей» становится еще танцевальнее. Официальный ремикс уже в сети!

17 недель первый сингл из финального альбома туманотрилогии «1990» находится в радиоэфире по всему миру. За это время «Лей, не жалей» успел получить «золотой статус» цифровых продаж и прозвучать суммарно в радиоэфире около 800 тыс. раз.

Беспрецедентным для нашего шоу-бизнеса является и тот факт, что на протяжении 8-ми недель трек Барских удерживает лидерство главного чарта медиапортала TopHit – Top Radio Hits, опережая The Weeknd с его композицией Blinding Lights с разницей в 200 тысяч эфиров.

Согласно статистике этого же аналитического сервиса, трек «Лей, не жалей» в течении каждой недели звучит не менее 60 тыс. А это значит, что минимум 6 радиостанций в мире ежеминутно воспроизводят данный сингл.

С не меньшим успехом трек Макса Барских занимает лидирующие позиции хит-парадов всех топовых радиостанций СНГ, включая: Love Radio, Русский Хит, Europa Plus, Русское Радио Украина, NRJ, Наше радио и многих других.

Новинкой Барских призывает слушателей оставаться в хорошем расположении духа, соблюдая все меры предосторожности.