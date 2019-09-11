"Балерина-поэтесса": чувственная Кухар в роскошном прозрачном платье ошеломила сеть

Екатерина Кухар полюбилась зрителям не только благодаря своему таланту прими-балерины и острословию в качестве судьи шоу "Танцы со звездами", но и утонченности и изяществу, которое она демонстрирует во всем, начиная с нарядов и заканчивая позами для фото. Звезда как-то призналась, что старается быть честной перед зрителями и не скрывать истинные эмоции и переживания. Так, балерина удивила поклонников не только новым фото, но и пронзительной поэзией – подписчики знаменитости в Instagram тут же предположили, что душевная любовная лирика – дело рук талантливой Екатерины.

Прима-балерина запечатлена в роскошном пышном платье нежного пудрового оттенка. Прозрачная многослойная юбка с разрезом дала возможность оценить ее стройные ноги. Лиф выполнен из атласной ткани с прозрачной вставкой в области декольте и коротким рукавом оригинального кроя.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Уйдем отсюда, все равно куда.

Только с тобой: без имени, без почты,

Без памяти, смотри в мои глаза.

Всегда смотри, без прошлого, бессрочно.

Ты в каждом миге прожитого дня,

Ты в доброте, той, что вложили в детстве,

⠀

Ты даже там где не было меня,

…Я сердцем чувствую, как бьется твое сердце", - оставила Екатерина трогательные поэтические строки и хэштег #поэзиядуши.

Поклонники балерины тут же заподозрили, что автором стихотворения является сама звезда. Они пришли в восторг не только от красоты и грации артистки, но и от ее внезапно обнаруженного таланта.

Вы балерина-поэтесса

Красиво

Дуж гарно!

Супер

Очень красиво! По-графски

Автор вы?

Это очень красиво! Очень жду от вас больше разговорных историй

Как же душевно и красиво

Дива

Это Ваши стихи? Очень красиво

Невероятно красивая и талантливая

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Ранее Екатерина Кухар проговорилась о трудностях нового сезона шоу "Танцы со звездами 2019".