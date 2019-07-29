Бабушка оценила: внучка Ротару заворожила чувственным летним фотосетом

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко позировала на лоне природы среди колосков

Внучка легендарной Софии Ротару и ее тезка, Соня Евдокименко наслаждается каникулами в Европе вместе со своим бойфрендом Марко Дюменилом. Девушка регулярно публикует красочные фото из живописных уголков Италии и Франции, а также показывает, как активно проводит время на отдыхе. 18-летняя красотка также работает моделью и часто публикует снимки со своих фотосессий. Так, София решила поделиться на instagram–страничке свежей порцией чувственных летних кадров в широкополой плетеной шляпе на поле среди колосков.

На Соне – белый топ из натуральной ткани с тонкими бретельками и длинная белоснежная юбка.

Максимально естественный макияж с эффектом его отсутствия и сияющая буквально изнутри кожа делают очаровательную девушку еще более привлекательной, естественной и чувственной.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Под снимком скопилось немало комментариев с комплиментами. На фото отреагировала и знаменитая бабушка юной модели, которая решила ограничиться красноречивыми смайлами.

Скриншот комментариев

Подписчики Сони не смогли отвести глаз от девушки и даже попросили ее опубликовать больше фото свежего фотосета.

"До чего же вы хороша! На такой фигурке приталенные вещи очень хорошо смотрятся!", "А есть еще на природе? Выложите, пожалуйста, все фотографии!", "Очень красивый снимок! А кто автор?", "Просто нет слов", "Шикарная, прямо тоже очень захотелось таких фотографий", "Красивая девушка", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

В сториз юная красавица показала еще парочку кадров, сделанных на лоне природі. Так, она позировала вместе с возлюбленным, а также красовалась перед объективом фотографа в брюках и пиджаке на голове тело. Кроме того, Соня кокетливо прикрыла шляпкой бюст, интригующе приспустив бретели топа, а также засветила длинные стройные ножки.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что внучка Софии Ротару показала романтические кадры с любимым на отдыхе в Портофино.

Ранее Соня Евдокименко похвасталась активным викендом с бойфрендом в Тоскане.