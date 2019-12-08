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Астафьеву в вызывающем наряде сравнили с Кардашян

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.12.2019 - 15:03
Астафьеву в вызывающем наряде сравнили с Кардашян
Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Звезда позировала в провокационном наряде в Исландии

Экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева поделилась порцией новых фото из своего путешествия в Исландию.

Снимками 34-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram. На них можно увидеть Дашу на фоне черных скал. Девушка одета в вызывающий красно-черный образ.

На ней надет гольф и колготки в сеточку, а также комбинация, корсет, обвязанная вокруг пояса фата и кроссовки. Кроме того, она предстала на фото с нарощенными светлыми волосами.

"Исландские воспоминания посвящаются талантливым людям из Украины. Благодарю вас, образы незабываемые... Туристы заценили", - подписала кадры Астафьева.

Также артистка поделилась видео, на котором позирует в своем провокационном образе.

Поклонники оценили ее необычный вид и отметили, что она похожа в нем на голливудскую светскую львицу Ким Кардашян:

  • Похожа на Ким Кардашян с этой прической и цветом волос.
  • Надо же, насколько идет блонд!
  • Классный образ. Вы, как всегда, неотразима!
  • Потрясающий образ, вот бы жениться на вас!
  • Особенно кроссы гармонируют.

Астафьеву в вызывающем наряде сравнили с Кардашян

Скриншот: instagram.com/da_astafieva

Астафьеву в вызывающем наряде сравнили с Кардашян

Скриншот: instagram.com/da_astafieva

Астафьеву в вызывающем наряде сравнили с Кардашян

Скриншот: instagram.com/da_astafieva

Отметим, что Даша Астафьева привыкла раздеваться на камеру и кружить голову поклонникам. Ее фотосеты приносят фанам артистки настоящее эстетическое наслаждение, ведь звезда умеет держаться кадре независимо от того, есть на ней что-то из одежды, или нет.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.

Девушка-гитара: Даша Астафьева пленила аппетитными формами в роскошном платье Завораживающая красота: Даша Астафьева устроила смелую фотосессию в ледниках Исландии
Новости Украины Даша Астафьева
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