Ассоль похвасталась точеной фигурой в купальнике во время медового месяца

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Молодожены отправились в свадебное путешествие на Маврикий

Украинская певица Катя Гуменюк, более известная как Ассоль, продолжает наслаждаться райским отдыхом с любимым теперь уже мужем на острове Маврикий. Напомним, 19 сентября пара отгуляла пышную свадьбу в Киеве, на которой невеста блистала в шикарном платье, а веселили гостей звезды украинского шоу-бизнеса. А после торжества артистка с новоиспеченным супругом Артемом Тараненко укатили в свадебное путешествие.

Сначала молодожены повеселились в Диснейленде в Париже, а после отправились нежиться у океана на экзотический остров. На своей странице в Instagram девушка поделилась яркими снимками со свого медового месяца.

Ассоль позировала в слитном черном купальнике, демонстрируя точеную фигуру и стройные длинные ноги.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Юная жена принимала эффектные позы на берегу океана, а также у бассейна, из которого открывается потрясающий вид.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Фолловеры остались в восторге от фигуры артистки и осыпали ее комплиментами.

Какие ноги

красотка

Какая красота!!! А фигура, вообще... загляденье !!!!

Вау, как картинка

Нереально красиво

Худышка. Как похудели? Пп?

Как красиво

Какая красавица

Красотка, хорошего отдыха

Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)

Напомним, Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым, показав их историю любви.