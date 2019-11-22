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Арсен Мирзоян показал любовь космического масштаба в новом клипе "Незнайомці"

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.11.2019 - 16:52
Арсен Мирзоян показал любовь космического масштаба в новом клипе "Незнайомці"
Арсен Мирзояна на съемках нового клипа "Незнайомці"

В клипе также снимается дочка и жена Арсена!

Совсем недавно Арсен Мирзоян презентовал совместный трек с лидером группы "СКАЙ" — "Іграшкова зброя". Сегодня же состоялась премьера долгожданного клипа Арсена — "Незнайомці". Съемки прошли в июле на угольном хранилище. Далее шли месяцы кропотливого монтажа и постпродакшна для создания эффекта присутствия на настоящей планете.

Клип более походит на фантастический фильм, навеивая зрителю ассоциацию с Марсом или же фильмами "Аннигилиция", "Интерстеллар". Что в принципе и не перечило задумке автора:

"К этому клипу у меня особое отношение. Дался он нам непросто. Снимали при температуре 35 градусов, было очень жарко, снизу раскаленный уголь добавлял нам атмосферы", — комментирует режиссер Олег Борщевский.

Арсен Мирзоян - "Незнайомці"

Арсен Мирзоян: "В моем понимании это история мужчины, у которого, как и у каждого человека, свой космос, свой мир. И он пытается укротить тот мир, который ещё не познан им самим".

Кстати, в клипе снялась дочь Арсена Мирзояна маленькая Нина Матвиенко.

Песня "Незнайомці" входит в новый альбом артиста "Інгредієнт", презентация которого состоится 26 ноября в киевском "Дворце Украина".

Арсен Мирзоян показал любовь космического масштаба в новом клипе &quot;Незнайомці&quot;

Арсен Мирзоян показал любовь космического масштаба в новом клипе &quot;Незнайомці&quot;

Арсен Мирзоян показал любовь космического масштаба в новом клипе &quot;Незнайомці&quot;

Кадры из новой видеоработы Мирзояна

Напомним также, ранее Мирзоян рассказл о смысле новой песни "Іграшкова зброя".

"Смысл - в песне, и каждый сам сделает свои выводы", — лаконично прокомментировал Мирзоян новую работу.

Впрочем, история создания трека напомнила еще один факт из жизни артиста: он увлекается живописью, поэтому обложку к песне “Іграшкова зброя” певец нарисовал собственноручно.

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Новости Украины Тоня МатвиенкоклипАрсен Мирзоян
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