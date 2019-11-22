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Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі "Незнайомці"

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 16:52
Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі "Незнайомці"
Арсен Мірзояна на зйомках нового кліпу "Незнайомці"

У кліпі також знімається донька та дружина Арсена!

Зовсім недавно Арсен Мірзоян презентував спільний трек з лідером групи "СКАЙ" — "Іграшкова зброя". Сьогодні ж відбулася прем'єра довгожданого кліпу Арсена — "Незнайомці". Зйомки пройшли в липні на вугільному сховищі. Далі йшли місяці копіткого монтажу і постпродакшну для створення ефекту присутності на цій планеті.

Кліп більше схожий на фантастичний фільм, навіюючи глядачеві асоціацію з Марсом чи з фільмами "Аннігіліція", "Інтерстеллар". Що в принципі і не суперечить задумці автора:

"До цього кліпу у мене особливе ставлення. Дався він нам непросто. Знімали при температурі 35 градусів, було дуже спекотно, знизу розпечене вугілля додавало нам атмосфери", — коментує режисер Олег Борщевський.

Арсен Мірзоян - "Незнайомці"

Арсен Мірзоян: "У моєму розумінні це історія чоловіка, у якого, як і у кожної людини, свій космос, свій світ. І він намагається приборкати той світ, який ще не пізнаний ним самим".

До речі, в кліпі знялася дочка Арсена Мірзояна маленька Ніна Матвієнко.

Пісня "Незнайомці" входить до нового альбому артиста «Інгредієнт», презентація якого відбудеться 26 листопада в київському "Палаці Україна".

Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі &quot;Незнайомці&quot;

Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі &quot;Незнайомці&quot;

Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі &quot;Незнайомці&quot;

Кадри з нової відеороботи Мірзояна

Нагадаємо також, раніше Мірзоян розповів про сенс нової пісні "Іграшкова зброя".

"Сенс - у пісні, і кожен сам зробить свої висновки", — лаконічно прокоментував Мірзоян нову роботу.

Втім, історія створення треку нагадала ще один факт з життя артиста: він захоплюється живописом, тому обкладинку до пісні "Іграшкова зброя" співак намалював власноруч.

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Новини України Тоня МатвиенкоклипАрсен Мирзоян
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