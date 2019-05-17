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Анна Ризатдинова назвала свой топ-4 красавчика в украинском спорте (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2019 - 15:56
Анна Ризатдинова назвала свой топ-4 красавчика в украинском спорте (видео)
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Первое место гимнастка отдала футболисту Шевченко

Анна Ризатдинова решила немного пооткровенничать на камеру. Так, украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро ответила на вопрос, кого бы из мужчин в украинском спорте она бы назвала самими красивыми. Спортсменке предложили сформировать свой топ-4. Об этом Анна рассказала в блиц-интервью YouTube-проекту "От души в душу".

Первым Ризатдинова упомянула Андерея Шевченко – тренера сборной Украины по футболу.

"Потому что он профессионал своего дела. Благодаря ему очень многие люди узнали, где находится вообще Украина на карте. Он симпатяшка и очень хороший человек", - говорит гимнастка.

Далее она назвала Андрея Говорова -  украинский пловец, Рекордсмен Мира на дистанции 50м баттерфляй.

"Да, красавчик!" – коротко объяснила свой выбор Ризатдинова.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Андрей Говоров

Андрей Говоров (фото: instagram.com/govorovandr)

На третьем месте – борец Жан Беленюк.

"Жан – очень харизматичный! У него не будет проблем с женитьбой в будущем, потому что он настолько харизматичный! Когда он приходит на какое-то мероприятие, его так много! Что прям девушки его", - улыбается гимнастка.

Жан Беленюк

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

И на четвертом месте – боксер Василий Ломаченко.

"Мне внешне он нравится. Глаза красивые", - говорит спортсменка.

Соответствующий фрагмент можно просмотреть с 3:30 минуты.

Интервью с Анной Ризатдиновой

Напомним, ранее Анна Ризатдинова также присоединилась к звездному флешмобу в вышиванках. Отметим, что 16 мая был День вышиванки. При этом гимнастка примерила сразу два роскошных образа в платьях-вышиванках.

Также до этого Ризатдинова показала роезультат глянцевой фотосессии. Интересно, что спортсменка примерила для себя необычный образ. Так, гимнастка перевоплотилась в баскетболистку. Однако поклонники Ризатдиновой любят ее в любых амплуа.

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Новости Украины спортсменкаАнна Ризатдинова
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